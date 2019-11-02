На Сумщині під час змагань у лісі зник підліток: ведеться пошукова операція (фото)



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13-річний Микола Гавриленк зник під час змагань зі спортивного орієнтування Фото: Нацполіція

На пошуки хлопчика задіяні поліцейські, нацгвардій ці, місцеві мешканці

У лісі неподалік від с. Реутинці Кролевецького району Сумської області 13-річний підліток брав участь у змаганнях зі спортивного орієнтування, але до фінішу так і не дійшов. Про зникнення дитини до поліції 1 листопада близько 16:00 повідомили його батьки, повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області.

На пошуки 13-річного Миколи Гавриленка задіяні особовий склад Кролевецького, Путильського, Глухівського, Шосткинського відділів та відділень поліції, роти поліції особливого призначення, співробітники ювенальної превенції та нацгвардійці. Правоохоронцям активно допомагають жителі навколишніх сіл. Місцевість розбита на квадрати, кожен з яких ретельно оглядається та прочісується.

Пошукові дії тривають від учорашнього дня.

На вигляд підлітку 13-14 років, середньої статури, волосся русяве, коротке. Микола одягнений у чорну куртку, шапку сірого кольору, спортивні штани.

Поліцейські звертаються до всіх, кому відома будь-яка інформація що допоможе в розшуку дитини, повідомити про це до Кролевецького відділення поліції за тел. (05453) 9-53-39, 0968017295, або на спецлінію поліції «102».

Нагадаємо, у п’ятницю, 1 листопада, жителі Прилук другий день штурмували поліцію, вимагаючи розслідувати загадкову смерть підлітка. Обурені містяни палали під відділком поліції шини.

Раніше сектор комунікації ГУНП повідомляв, що 14-річний підліток переходив залізничну колію у невстановленому місці й загинув під колесами потяга сполученням «Ніжин – Гребінка». Кримінальне провадження відкрито за ч.3 ст.276 Кримінального кодексу України (порушення експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людей).

Батько Дениса не погодився з висновком поліції. Він переконаний, що його сина вбили й після того поклали на колії. Те, що хлопчина лежав там скручений бубликом, був уже холодний і весь у синцях, розповів машиніст, який витягував Дениса з-під потяга.

Крім того, батько провів власне розслідування і знайшов кров далеко від місця, де нібито загинув його син. Зараз батьки та їхній адвокат вимагають проведення повторної експертизи.