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Скільки будинків у Києві зазнали пошкоджень від початку війни: дані КМДА

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Скільки будинків у Києві зазнали пошкоджень від початку війни: дані КМДА
Пошкоджений будинок у Києві після російської атаки 23 червня
фото: glavcom.ua

З початку повномасштабної агресії в Києві було пошкоджено майже 2 тис. 400 будівель і споруд різного ступеня

У Києві з початку повномасштабного вторгнення російських військ завершено відновлювальні роботи у 25 житлових будинках, які зазнали значних пошкоджень. Наразі на семи багатоквартирних будинках роботи тривають. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА

Загалом, за результатами технічного та комісійного обстеження, у Києві визначено 72 багатоквартирні будинки (з них 36 – у 2025 році), що потребують відновлення за кошти міського бюджету. Ці дані були озвучені під час розширеної наради 26 червня.

У КМДА пояснили, що перелік житлових будинків, які потребують реконструкції чи капітального ремонту, визначено відповідним розпорядженням міської влади. У 2025 році до цього переліку було додано ще 36 будинків, які зазнали значних руйнувань.

З початку повномасштабної агресії в Києві було пошкоджено майже 2 тис. 400 будівель і споруд різного ступеня, з яких понад 1, 6 тис. – це багатоквартирні житлові будинки.

У 2022 році за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету частково було відновлено 212 житлових будинків – там замінили пошкоджені вікна, двері та покрівлі. Однак ця програма діяла лише один рік, і зараз основне фінансове навантаження з відновлення міських об'єктів лягає на бюджет столиці. 

Нагадаємо, сьогодні, 26 червня, у Шевченківському районі столиці завершено аварійно-відновлювальні роботи на місці п'ятиповерхового житлового будинку, який зазнав прямого ворожого удару в ніч на 23 червня 2025 року. 

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Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок російської атаки у Шевченківському районі спалахнув багатоквартирний будинок

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Також у Києві горіла будівля КПІ ім. Ігоря Сікорського. Як повідомлялося, внаслідок атаки на Київ було пошкоджено один із виходів зі станції метро «Святошин» та прилеглу територію.

До слова, один з мешканців зруйнованої внаслідок нічного обстрілу російських окупантів п'ятиповерхівки у Шевченківському районі Києва зміг самостійно вибратись з-під завалів, переживши справжнє диво. Чоловік, який проживав на п'ятому поверсі, розповів про жахливі миті, що стали його другим днем народження.

Також з-під завалів п’ятиповерхівки у Шевченківському районі Києва, в яку влучила російська ракета 23 червня, дістали живого кота. Тварина, що провела під руїнами 10 годин, нині їперебуває у ветеринарній лікарні. Врятувало кота те, що господар точно знав, де він був в момент атаки. 

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Теги: Київ обстріл будинок російська ракета

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