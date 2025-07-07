Поліція розслідує демонстрацію нацистської символіки у Києві: що загрожує порушнику

Тривають заходи із встановлення особи порушника та притягнення його до відповідальності

Покарання за поширення забороненої символіки передбачає до пʼяти років позбавлення волі із конфіскацією майна

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом демонстрації нацистської символіки на столичному Печерську. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Як повідомили правоохоронці, публікацію, на якій чоловік на вулиці демонструє прапор зі свастикою, правоохоронці виявили учора під час моніторингу мережі Інтернет.

«Слідчі внесли відомості щодо цієї події до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України – виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів», – йдеться у повідомленні.

Наразі тривають заходи із встановлення особи порушника та притягнення його до відповідальності. Санкція статті передбачає до пʼяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, 20 червня,СБУ у Києві затримала проросійського інтернет-агітатора. Він є колишнім пропагандистом однієї із українських прокремлівських газет, який після закриття редакції почав вести спортивну колонку в одному із відомих інтернет-видань України. Кирило Стадніченко працював редактором відділу спорт у газеті «Економічні вісті», в інформаційній агенції «Уніан». Також працював на сайтах «Телеграф» та «Чемпіон» в складі медіагрупи «Українська правда». Влітку 2024 року Стадніченко працював на Олімпійських іграх у Парижі.

За даними СБУ, у телеграм-каналах, Стадніченко закликав бомбардувати українські міста і захопити Київ. Наразі затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.