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Республіканець Вілсон жорстко висловився про обстріл України в День незалежності США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Республіканець Вілсон жорстко висловився про обстріл України в День незалежності США
Політик сподівається, що адміністрація Трампа якомога швидше надішле Україні додаткові засоби ППО
скріншот з відео

За словами політика, поки американці радіють салютам, Путін насолоджується бомбардуванням України

Член Палати представників США від Республіканської партії Джо Вілсон відреагував на масований російський обстріл по Києву. За словами політика, глава Кремля Володимир Путін не відмовився від імперіалістичних амбіцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис республіканця.

Як зазначив Вілсон, у той час як американці починають насолоджуватися звуками феєрверків на честь незалежності США, Путін вдається до тактики випаленої землі в українських містах. «Озброєний дешевою іранською та північнокорейською зброєю, Путін насолоджується бомбардуванням сплячих сімей і продовжуватиме свої імперіалістичні збочення, доки його не зупинять», – пояснив політик.

Республіканець Вілсон жорстко висловився про обстріл України в День незалежності США фото 1

Республіканець також прокоментував призупинення військової допомоги Україні. «Я впевнений, що завдяки швидкій оцінці запасів Міністерство оборони сприятиме досягненню цілей президента Трампа, заявлених в Гаазі, і надішле додаткові засоби протиповітряної оборони і схвалене озброєння, щоб допомогти зупинити це абсолютне беззаконня, як це робили і повинні продовжувати робити союзники швидкими темпами», – каже він.

Нагадаємо, сьогодні, 4 липня, Сполучені Штати Америки відзначають головне державне свято – День незалежності. По всій країні проходять паради, салюти, фестивалі та сімейні пікніки під національними прапорами.  Напередодні очільник США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, яка тривала майже годину і стосувалася війни в Україні. А вже за лічені години Росія випустила по Україні 550 ракет та «шахедів».

Як повідомлялося, у ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами та ракетами. Наслідки ворожої атаки зафіксовано на понад 13 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах. За останніми даними, 23 мешканців столиці постраждали внаслідок нічної атаки ворога на Київ.

До слова, член Палати представників США від Республіканської партії Джо Вілсон заявив, що російський диктатор Путін порушив угоду, вдаривши по енергетичним об'єктам Донеччини. У соціальній мережі Х Вілсон публічно засудив удари Росії по території України, які відбуваються під час перемовин про припинення вогню.

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Теги: Київ путін обстріл США

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