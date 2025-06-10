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Одеса. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено пологовий будинок (фото)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Одеса. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено пологовий будинок (фото)
Російські дрони влучили у пологовий будинок в Одесі
фото: Геннадій Труханов

Обійшлося без жертв і постраждалих

Цієї ночі вчергове Одесу атакували російські ударні дрони. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено пологовий будинок. Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, передає «Главком».

Внаслідок нічної атаки ударними безпілотниками пошкоджено адміністративну частину пологового будинку. Обійшлося без жертв і постраждалих.

«Але сам факт, що під ударом опинився заклад, де народжується життя, вражає своєю жорстокістю», – написав Труханов.

Одеса. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено пологовий будинок (фото) фото 1
Одеса. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено пологовий будинок (фото) фото 2
Вибуховою хвилею вибило вікна
Вибуховою хвилею вибило вікна
фото: Геннадій Труханов

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер додав, що російські терористи поцілили у пологовий будинок, станцію екстреної медичної допомоги та житлові будинки.

«Щодо пологового будинку: без потерпілих, пацієнти та персонал встигли евакуюватися. Щодо інших локацій інформація уточнюється», – зазначив Кіпер.

Одеса. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено пологовий будинок (фото) фото 3
Ворог обстріляв Одесу
Ворог обстріляв Одесу
фото: Олег Кіпер

Як відомо, 01:16 мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що в місті чутно вибухи. За декілька хвилин до цього він написав: «Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях. Місто під атакою ударних безпілотників!».

Своєю чергою очільник Одеської ОВА Олег Кіпер додав: «Одеса та район, будьте в укриттях! Ворог атакує ударними безпілотниками!».

Нагадаємо, триває 1203-й день війни.

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Теги: Одеса пологовий будинок обстріл пожежа

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