У Дніпровському районі Києва правоохоронці затримали 58-річного місцевого жителя, який у стані сильного алкогольного сп'яніння намагався сокирою виламати вхідні двері сусідської квартири. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

На спецлінію 102 звернулася 55-річна жителька району та розповіла, що у загальному коридорі будинку сусід нецензурно лається і трощить двері її помешкання. На місце події прибули слідчо-оперативна група районного управління поліції та екіпаж патрульних.

Правоохоронці затримали дебошира, який виявився жителем цього ж поверху. Як з’ясувалося, між сусідами тривалий час тривали неприязні стосунки, що неодноразово переростали в конфлікти. Напередодні чоловік вживав спиртне, а вранці вирішив у такий спосіб з’ясувати стосунки з жінкою.

Поліцейські затримали фігуранта в порядку ст. 298-2 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили сокиру. Перевірка на приладі «Драгер» показала у крові чоловіка 2,85 проміле алкоголю.

Дізнавачі Дніпровського управління поліції повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, у під'їзді багатоповерхівки на столичній Троєщині стався смертельний конфлікт – чоловік застрелив свого 42-річного сусіда. Під час сварки зловмисник здійснив декілька пострілів у потерпілого, який від отриманих травм загинув на місці. Після скоєння злочину фігурант втік на автомобілі.

До слова, Оболонський районний суд скасував вирок 2004 року, за яким шістьох осіб засудили за умисне вбивство чоловіка, який насправді виявився живим. Відомо, що справа стосується подій 1996-1999 років. Тоді засуджені діяли в складі групи, скоюючи насильницькі та корисливі злочини.