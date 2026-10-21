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На станції метро «Кловська» пасажирка впала на колії

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На станції метро «Кловська» пасажирка впала на колії
Близько 14:50 на місце події прибула швидка і госпіталізувала жінку
фото з відкритих джерел

Обставини інциденту з’ясовують працівники поліції

На станції метро «Кловська» у Києві пасажирка впала на колії, після чого рух на «зеленій» лінії було тимчасово перервано. Близько 14:50 на місце прибула швидка і госпіталізувала жінку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Рух від станції «Сирець» до станції «Червоний хутір» відновлено у звичайному режимі.

«Станції «Палац спорту», «Кловська» та «Печерська» відчинені на вхід для пасажирів. Обставини інциденту з’ясовують працівники поліції», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 3 серпня, у Києві на станції метро «Позняки» людина впала на колію. Людину оперативно дістали та передали медикам.

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Теги: Київ метро

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