На станції метро «Кловська» пасажирка впала на колії

Близько 14:50 на місце події прибула швидка і госпіталізувала жінку

Обставини інциденту з’ясовують працівники поліції

На станції метро «Кловська» у Києві пасажирка впала на колії, після чого рух на «зеленій» лінії було тимчасово перервано. Близько 14:50 на місце прибула швидка і госпіталізувала жінку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Рух від станції «Сирець» до станції «Червоний хутір» відновлено у звичайному режимі.

«Станції «Палац спорту», «Кловська» та «Печерська» відчинені на вхід для пасажирів. Обставини інциденту з’ясовують працівники поліції», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 3 серпня, у Києві на станції метро «Позняки» людина впала на колію. Людину оперативно дістали та передали медикам.