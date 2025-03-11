Суд звільнив трьох ув’язнених через 20 років, бо вбитий ними виявився живим

Після 15 років за ґратами засуджені повернулися до Криму. Один із них випадково зустрів чоловіка, за вбивство якого їх засудили

Оболонський районний суд скасував вирок 2004 року, за яким шістьох осіб засудили за умисне вбивство чоловіка, який насправді виявився живим. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Судовий репортер».

Відомо, що справа стосується подій 1996-1999 років. Тоді засуджені діяли в складі групи, скоюючи насильницькі та корисливі злочини. Вони працювали охоронцями на підсобному господарстві Азовського лікеро-горілчаного заводу і, зокрема, пограбували колишню бухгалтерку підприємства. Нападники катували жінку електропраскою, доки вона не зізналася, що сховала цінності у трилітровій банці, закопаній біля собачої будки на подвір’ї.

Також їх звинуватили у вбивстві трьох людей у 1997 році. Два брати, які працювали разом із засудженими та доглядали худобу, стали жертвами конфлікту. Під час застілля між чоловіками виникла сварка через рушницю, що призвело до випадкового пострілу та смерті одного з братів. Щоб приховати інцидент, тіло прив’язали до виноградних стовпів і затопили в озері Сиваш.

Через кілька місяців другий брат загиблого помер від передозування опію. За версією слідства, йому навмисне дали смертельну дозу наркотика, а коли він не одразу помер, його добили, облили бензином і спалили. Попіл та рештки кісток викинули у Сиваш. Згодом так само розправилися і з батьком братів.

На слідстві засуджені зізналися у скоєному та брали участь у слідчих експериментах. У місці спалення тіл було знайдено фрагменти людських кісток.

У 2004 році Апеляційний суд АР Крим визнав усіх шістьох винними: трьох засудили до довічного ув’язнення, двох – до 15 років позбавлення волі, одного – до 14,5 років.

Після 15 років за ґратами засуджені повернулися до Криму. Один із них випадково зустрів чоловіка, за вбивство якого їх засудили. Цю інформацію передали адвокату, який зміг підтвердити, що «жертва» жива. Використовуючи зв’язки в окупаційній адміністрації Криму, він отримав документи, копію паспорта, фото і відео, де чоловік підтверджує свою особу.

Згідно з відповідями російської окупаційної влади, цей чоловік у 2016 році став на міграційний облік у Севастополі, там і проживає. Два місцеві жителі також підтвердили його особу. У відеозаписі від 2017 року він заявляє, що разом із братом і батьком проживав у Придністров’ї, а з 2014-го працює охоронцем у Криму. Він називає справу, у якій вони фігурували як потерпілі, вигаданою.

Українська міграційна служба надала адвокату заяву цього чоловіка про отримання паспорта СРСР. Експертиза підтвердила, що особа на фото й у відео – одна й та ж.

Прокурор висловив сумніви щодо доказів, отриманих від окупаційної влади. Проте суд послався на практику Міжнародного суду ООН, згідно з якою документи, видані окупаційними адміністраціями, можуть визнаватися, якщо їх ігнорування порушує права громадян.

Суд дійшов висновку, що «вбивства» цього чоловіка не було, тож цей епізод виключили з обвинувачення. Водночас щодо батька й брата вирішили не проводити додаткових розшукових дій.

Дії трьох засуджених до довічного позбавлення волі перекваліфікували: замість умисного вбивства двох осіб – на умисне вбивство одного (батька) для приховування необережного вбивства брата. Покарання пом’якшили до 15 років, що вже відбуте. Їх звільнили прямо в залі суду.

Перегляд вироку ініціював один із засуджених ще у 2016 році, проте суди неодноразово відмовляли у розгляді через формальні недоліки в заявах. У розгляді справи брали участь четверо з шести засуджених. Двоє інших не вийшли на зв’язок, імовірно, перебуваючи на окупованій території.

Нагадаємо, регіональний суд Мюнхена засудив росіянина до довічного ув'язнення за вбивство двох українських військових у місті Мурнау. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на n-tv.

Звільнитися дострокове 58-річний засуджений навряд чи зможе, адже йдеться про «особливу тяжкість злочину».