На Троєщині чоловік застрелив сусіда: деталі трагедії та затримання

На місце події негайно прибули слідчо-оперативні групи Головного і територіального управлінь поліції та оперативники

Сусідський конфлікт на Троєщині обернувся трагедією

У Києві, на Троєщині, в під'їзді багатоповерхівки стався смертельний конфлікт. Чоловік застрелив свого 42-річного сусіда. Підозрюваного оперативно затримали в Київській області, в місті Буча. Про це повідомляє «Главком» із посилання на відділ комунікації поліції Києва.

Як повідомили в поліції, вчора до Деснянського управління надійшло повідомлення про постріли та крики про допомогу у під’їзді однієї з багатоповерхівок міста. На місце події негайно прибули слідчо-оперативні групи Головного і територіального управлінь поліції та оперативники. Вони виявили в під’їзді будинку тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями.

На місце події працювали слідчо-оперативні групи Головного і територіального управлінь поліції та оперативники фото: Національна поліція України/Facebook

За попередніми даними, між чоловіками виник конфлікт. Під час сварки зловмисник здійснив декілька пострілів у потерпілого, який від отриманих травм загинув на місці. Після скоєння злочину фігурант втік на автомобілі.

Працівники управління карного розшуку главку поліції спільно з оперативниками Деснянського управління поліції та аналітиками кримінального аналізу оперативно встановили маршрут руху підозрюваного. У співпраці з поліцією Київської області вдалося затримати фігуранта в Бучі.

Підозрюваного у вбивстві затримали у Бучі фото: Національна поліція України/Facebook

Наразі слідчі Деснянської окружної прокуратури повідомили порушнику про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.

Нагадаємо, Оболонський районний суд скасував вирок 2004 року, за яким шістьох осіб засудили за умисне вбивство чоловіка, який насправді виявився живим. Відомо, що справа стосується подій 1996-1999 років. Тоді засуджені діяли в складі групи, скоюючи насильницькі та корисливі злочини.