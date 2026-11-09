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Київ отримав від Нідерландів 185 тисяч тюльпанів (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Київ отримав від Нідерландів 185 тисяч тюльпанів (фото)
Посадковий матеріал вже у Києві
фото: «Київзеленбуд»

Цибулини висадять на різних локаціях столиці

Київ отримав від Нідерландів 185 тис. тюльпанів. Квіти подарувала нідерландська компанія Smit Flowers. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київзеленбуд».

Повідомляється, що ці цибулини висадять на різних локаціях столиці, щоб вони успішно перезимували у ґрунті і навесні Київ розквітнув знову.

«Дякуємо Arjan Smit за чудовий подарунок для Києва, а Meest – за безкоштовну допомогу з доставкою. Завдяки такому партнерству навесні столиця стане ще квітучішою», – йдеться у повідомленні.

Навесні у Києві розквітнуть жовті та червоні тюльпани
Навесні у Києві розквітнуть жовті та червоні тюльпани
фото: «Київзеленбуд»
Цибулини готові до висадки
Цибулини готові до висадки
фото: «Київзеленбуд»

Нагадаємо, цієї осені у Київській області висадять 63 тисячі тюльпанів. Квіти присвячують полеглим захисникам і захисницям. Ініціатива реалізується за підтримки нідерландських партнерів. Ці віти навесні розквітнуть на трьох локаціях області – Ірпені, Мощуні та Нових Петрівцях. Зокрема, родини загиблих захисників, місцеві жителі та представники Нідерландів долучилися до висадження квітів на території меморіального комплексу «Янголи Перемоги» у Мощуні. Село стало одним із місць запеклих боїв за Київ у 2022 році, тож висаджені тут квіти матимуть особливе значення для громади, інформують в адміністрації.

До слова, у ніч на 29 квітня 2026 року у столиці були зафіксовані випадки умисного пошкодження квітників у кількох районах. Як повідомили в комунальному об'єднанні «Київзеленбуд», невідомі знищили клумби тюльпанів, які перебували у фазі активного цвітіння,

Теги: Київ столиця Нідерланди рослини

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