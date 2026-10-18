Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київський метрополітен увійшов до списку найкращих у світі за версією CNN

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Київський метрополітен увійшов до списку найкращих у світі за версією CNN
Київське метро посіло в рейтингу CNN 14 місце
фото з відкритих джерел

У перші дні російського вторгнення в березні 2022 року до 40 тисяч жителів шукали прихистку на станціях метро

Київський метрополітен потрапив до переліку 18 найкращих метрополітенів світу за версією CNN, посівши в ньому 14 місце. Як інформує «Главком», про це пише CNN Travel.

Автори рейтингу підкреслили, що від початку повномасштабного вторгнення 47 із 52 станцій київського метро слугують офіційними укриттями під час російських обстрілів.

«У перші дні російського вторгнення в березні 2022 року до 40 тисяч жителів шукали прихистку на станціях метро, а президент Володимир Зеленський проводив тут міжнародні пресконференції. Попри це, мережа продовжує працювати, забезпечуючи швидке сполучення в місті, яке виборює нормальне життя під тінню війни», – зазначило CNN.

Перше місце в рейтингу посів Лондонський метрополітен, який відкрили ще у 1863 році. Сьогодні мережа налічує 272 станції та 11 ліній загальною довжиною близько 400 кілометрів, якими щодня користуються понад чотири мільйони пасажирів.

Друге й третє місце посіли Пекін та Копенгаген. Київ випередив у рейтингу метрополітен Чикаго, Делі, Гонконгу та Будапешта.

Нагадаємо, Дмитро Рода працює у київському метрополітені 18 років, 15 з яких керує поїздами метро. Киянин розповів, скільки заробляє та розкрив особливості своєї роботи.

Також пасажири київського метро примудряються забувати у вагонах не лише телефони, документи чи парасолі. Працівникам підземки доводилося знаходити і більш незвичні речі.

Читайте також:

Теги: метро Київ рейтинг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Будівля київського заводу «Арсенал» на початку листопада 2021 р.
Рада створила ТСК для розслідування можливих порушень із майном заводу «Арсенал»
13 жовтня, 15:43
Мешканців Києва закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної небезпеки
Київ атакували дрони: у столиці було чутно вибухи
4 жовтня, 05:17
Зруйнований датацентр dline.ua після російського удару в Києві
У Києві після обстрілів РФ зруйновано датацентр dline.ua
2 жовтня, 13:05
Повітряна тривога в Києві тривала 25 хвилин
Повітряна тривога в Києві тривала 25 хвилин
1 жовтня, 23:43
Серед двох загиблих унаслідок російської атаки на Київщину був громадянин Азербайджану
Азербайджан відреагував на загибель свого громадянина під час атаки РФ на Київ
28 вересня, 13:33
З верхніх поверхів готелю «Україна» відкривається яскравий вид на столицю
Готелю «Україна» 65 років: цікаві факти з історії київської висотки
28 вересня, 13:08
Вологість повітря у Києві становить 83.0 %
Якість повітря у Києві 26 вересня 2026 року
26 вересня, 08:12
Станом на 17:15 фахівцям вдалося оперативно відновити повноцінну роботу ДІМ.1557
У Києві через обстріл РФ виникли збої в сервісі «Дім 1557»: яка ситуація зараз
23 вересня, 18:01
Пожежа після влучання дрона у ринок «Залізничний». 23 вересня 2026 року
Росія пошкодила культовий ринок «Шайба»: чим відома споруда
23 вересня, 17:56

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу
У Києві оголошено повітряну тривогу
Київський метрополітен увійшов до списку найкращих у світі за версією CNN
Київський метрополітен увійшов до списку найкращих у світі за версією CNN
За захист енергообʼєктів Київщини відповідатиме заступник міністра відновлення Олійник
За захист енергообʼєктів Київщини відповідатиме заступник міністра відновлення Олійник
Якість повітря у Києві 18 жовтня 2026 року
Якість повітря у Києві 18 жовтня 2026 року
Повітряна тривога у Києві тривала 29 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 29 хвилин
Куди сходити у Києві 19-25 жовтня: дайджест культурних подій
Куди сходити у Києві 19-25 жовтня: дайджест культурних подій

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
98K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
80K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
76K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом

Новини

В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
16 жовтня, 14:56
Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
16 жовтня, 11:32
Податок на посилки може зачепити допомогу українцям із-за кордону: які існують ризики
15 жовтня, 16:30

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua