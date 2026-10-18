Київський метрополітен увійшов до списку найкращих у світі за версією CNN

У перші дні російського вторгнення в березні 2022 року до 40 тисяч жителів шукали прихистку на станціях метро

Київський метрополітен потрапив до переліку 18 найкращих метрополітенів світу за версією CNN, посівши в ньому 14 місце. Як інформує «Главком», про це пише CNN Travel.

Автори рейтингу підкреслили, що від початку повномасштабного вторгнення 47 із 52 станцій київського метро слугують офіційними укриттями під час російських обстрілів.

«У перші дні російського вторгнення в березні 2022 року до 40 тисяч жителів шукали прихистку на станціях метро, а президент Володимир Зеленський проводив тут міжнародні пресконференції. Попри це, мережа продовжує працювати, забезпечуючи швидке сполучення в місті, яке виборює нормальне життя під тінню війни», – зазначило CNN.

Перше місце в рейтингу посів Лондонський метрополітен, який відкрили ще у 1863 році. Сьогодні мережа налічує 272 станції та 11 ліній загальною довжиною близько 400 кілометрів, якими щодня користуються понад чотири мільйони пасажирів.

Друге й третє місце посіли Пекін та Копенгаген. Київ випередив у рейтингу метрополітен Чикаго, Делі, Гонконгу та Будапешта.

Нагадаємо, Дмитро Рода працює у київському метрополітені 18 років, 15 з яких керує поїздами метро. Киянин розповів, скільки заробляє та розкрив особливості своєї роботи.

Також пасажири київського метро примудряються забувати у вагонах не лише телефони, документи чи парасолі. Працівникам підземки доводилося знаходити і більш незвичні речі.