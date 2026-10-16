Нестача укриттів у Києві: Кличко знайшов винних і погрожує назвати прізвища

За чотири роки на сховища виділили 7 млрд грн, однак у багатьох мікрорайонах їх досі бракує: мер пообіцяв публікувати прізвища саботажників

Міський голова Києва Віталій Кличко під час колегії Київської міської державної адміністрації (КМДА) дав доручення очільникам районних адміністрацій столиці негайно переглянути пріоритети використання бюджетних коштів і спрямувати їх на облаштування укриттів. Про це мер столиці повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує «Главком».

За словами мера, з 2022 по 2026 рік місто виділило близько 7 млрд грн на будівництво, ремонт та облаштування сховищ. Наразі у столиці функціонує майже 4,4 тис. укриттів різних типів та форм власності, однак у багатьох мікрорайонах досі спостерігається їхня гостра нестача в пішій доступності.

«Глави районів, хоч і призначені президентом, несуть персональну відповідальність перед мешканцями. Завдання невідкладне – збільшувати кількість та покращувати якість укриттів. Ігнорування цього питання розцінюватиму як саботаж! Конкретні прізвища «діячів» оприлюднюватиму для киян», – наголосив Кличко.

Окрему увагу на колегії приділили встановленню мобільних укриттів. Як повідомив мер, минулого року районні адміністрації не використали виділені на це кошти, через що гроші повернулися до міського бюджету. Цьогоріч райони взагалі не подавали запитів на фінансування мобільних сховищ.

Через бездіяльність районних керівників столиця змушена вирішувати це питання залученням комунальних підприємств та бізнесу. Зокрема, першу партію – 14 мобільних укриттів – найближчим часом встановить «Київпастранс» на зупинках громадського транспорту.

Кличко також повідомив, що звернувся до бізнесу з проханням допомогти місту. І перше укриття за кошти меценатів вчора встановили на Берестейському проспекті, поруч із зупинкою кількох маршрутів тролейбусів «Парк Івана Багряного».

Перше мобільне укриття, встановлене на Берестейському проспекті біля зупинки «Парк Івана Багряного» фото: КМДА

Кличко доручив очільникам районів не відсторонюватися від процесу та терміново перерозподілити кошти в межах своїх бюджетів для встановлення мобільних сховищ.

Нагадаємо, на початку вересня мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що у столиці протягом місяця планують встановити перші 40-50 мобільних укриттів на зупинках громадського транспорту, поблизу яких відсутні стаціонарні захисні споруди. Очільник міста зауважив, що реалізація цієї програми затягнулася через бездіяльність районних адміністрацій.

За словами мера, наразі у Києві функціонує понад 4 тис. укриттів різних типів та паралельно відкриваються нові об'єкти. Водночас мобільні сховища мають обмежену місткість і розраховані на 30-40 осіб, що не вирішує проблему для всього трьохмільйонного міста.

18 грудня 2025 року у Деснянському районі столиці було встановлено перше сертифіковане ДСНС мобільне укриття. У 2023 році у Києві встановили перше «пілотне» мобільне укриття з бетону, яке може захистити від вибухової хвилі та осколкового ураження.

Також у столиці почали споруджувати радіаційно-захисні укриття на випадок можливих радіаційних загроз. Зокрема, в Оболонському районі вже зведено перші дві такі споруди. Процес створення подібних укриттів складний – лише підготовка документів займає близько дев’яти місяців, адже це потребує як юридичного, так і технічного узгодження.