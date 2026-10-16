Головна Київ Новини
search button user button menu button

Нестача укриттів у Києві: Кличко знайшов винних і погрожує назвати прізвища

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Нестача укриттів у Києві: Кличко знайшов винних і погрожує назвати прізвища
Міський голова Києва Віталій Кличко та заступник голови КМДА Петро Пантелеєв на колегії Київської міської державної адміністрації
фото: Telegram-канал мера Києва Віталія Кличка

За чотири роки на сховища виділили 7 млрд грн, однак у багатьох мікрорайонах їх досі бракує: мер пообіцяв публікувати прізвища саботажників

Міський голова Києва Віталій Кличко під час колегії Київської міської державної адміністрації (КМДА) дав доручення очільникам районних адміністрацій столиці негайно переглянути пріоритети використання бюджетних коштів і спрямувати їх на облаштування укриттів. Про це мер столиці повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує «Главком».

За словами мера, з 2022 по 2026 рік місто виділило близько 7 млрд грн на будівництво, ремонт та облаштування сховищ. Наразі у столиці функціонує майже 4,4 тис. укриттів різних типів та форм власності, однак у багатьох мікрорайонах досі спостерігається їхня гостра нестача в пішій доступності. 

«Глави районів, хоч і призначені президентом, несуть персональну відповідальність перед мешканцями. Завдання невідкладне – збільшувати кількість та покращувати якість укриттів. Ігнорування цього питання розцінюватиму як саботаж! Конкретні прізвища «діячів» оприлюднюватиму для киян», – наголосив Кличко.

Окрему увагу на колегії приділили встановленню мобільних укриттів. Як повідомив мер, минулого року районні адміністрації не використали виділені на це кошти, через що гроші повернулися до міського бюджету. Цьогоріч райони взагалі не подавали запитів на фінансування мобільних сховищ.

Через бездіяльність районних керівників столиця змушена вирішувати це питання залученням комунальних підприємств та бізнесу. Зокрема, першу партію – 14 мобільних укриттів – найближчим часом встановить «Київпастранс» на зупинках громадського транспорту.

Кличко також повідомив, що звернувся до бізнесу з проханням допомогти місту. І перше укриття за кошти меценатів вчора встановили на Берестейському проспекті, поруч із зупинкою кількох маршрутів тролейбусів «Парк Івана Багряного».

Перше мобільне укриття, встановлене на Берестейському проспекті біля зупинки «Парк Івана Багряного»
Перше мобільне укриття, встановлене на Берестейському проспекті біля зупинки «Парк Івана Багряного»
фото: КМДА

Кличко доручив очільникам районів не відсторонюватися від процесу та терміново перерозподілити кошти в межах своїх бюджетів для встановлення мобільних сховищ.

Нагадаємо, на початку вересня мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що у столиці протягом місяця планують встановити перші 40-50 мобільних укриттів на зупинках громадського транспорту, поблизу яких відсутні стаціонарні захисні споруди. Очільник міста зауважив, що реалізація цієї програми затягнулася через бездіяльність районних адміністрацій.

За словами мера, наразі у Києві функціонує понад 4 тис. укриттів різних типів та паралельно відкриваються нові об'єкти. Водночас мобільні сховища мають обмежену місткість і розраховані на 30-40 осіб, що не вирішує проблему для всього трьохмільйонного міста.

18 грудня 2025 року у Деснянському районі столиці було встановлено перше сертифіковане ДСНС мобільне укриття. У 2023 році у Києві встановили перше «пілотне» мобільне укриття з бетону, яке може захистити від вибухової хвилі та осколкового ураження. 

Також  у столиці почали споруджувати радіаційно-захисні укриття на випадок можливих радіаційних загроз. Зокрема, в Оболонському районі вже зведено перші дві такі споруди. Процес створення подібних укриттів складний – лише підготовка документів займає близько дев’яти місяців, адже це потребує як юридичного, так і технічного узгодження.

Теги: Віталій Кличко Київ укриття столиця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повітряна тривога у Києві тривала тринадцять хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала тринадцять хвилин
17 вересня, 22:10
Ліцей I-School постраждав внаслідок ворожої атаки на Київ 17 вересня 2026 року
Атака на Київ 17 вересня: діти й випускники прибирають у потрощеному ворогом ліцеї (відео)
18 вересня, 15:41
Київ перебуває під атакою ворога
У Києві працює ППО
22 вересня, 23:32
Удар по Києву, вибухи в окупованому Луганську та Росії: головне за ніч 25 вересня
Удар по Києву, вибухи в окупованому Луганську та Росії: головне за ніч 25 вересня
25 вересня, 05:46
Київ цідий день перебуває під атакою ворога
У Києві внаслідок падіння БпЛА палають автівки
28 вересня, 22:46
У столиці триває ліквідація наслідків обстрілу 23 вересня 2026 року
Через обстріл у Києві пошкоджено дата-центри: в місті перебої з інтернетом
23 вересня, 13:44
Туман у столиці 30 вересня 2026 року
Київ після нічних обстрілів оповив густий туман і смог (відео)
30 вересня, 09:34
У Києві російський дрон атакував Північний міст, пошкоджено дорожнє полотно
Удари по мостах у Києві: Зеленський розповів, до чого готується влада
4 жовтня, 16:49
Ілона Гвоздьова: «Це мій другий день народження»
«Моє тіло завмерло». Ілона Гвоздьова опинилася під атакою дронів дорогою на роботу
14 жовтня, 11:35

Новини

Нестача укриттів у Києві: Кличко знайшов винних і погрожує назвати прізвища
Нестача укриттів у Києві: Кличко знайшов винних і погрожує назвати прізвища
У Києві розпочався опалювальний сезон: кому увімкнуть тепло першим
У Києві розпочався опалювальний сезон: кому увімкнуть тепло першим
У Києві затримано чоловіка, який розгулював із тротиловою шашкою в кишені
У Києві затримано чоловіка, який розгулював із тротиловою шашкою в кишені
Хронічне недосипання та нічний терор: як зросла тривалість тривог у столиці (графіка)
Хронічне недосипання та нічний терор: як зросла тривалість тривог у столиці (графіка)
У Києві застосовані екстрені відключення електроенергії
У Києві застосовані екстрені відключення електроенергії
Водопостачання у правобережній частині Києва повністю відновлено
Водопостачання у правобережній частині Києва повністю відновлено

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 жовтня: ситуація на фронті
274K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 жовтня 2026
79K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
78K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
69K
Жінка викупила маєток на Полтавщині, який забрали у родини 100 років тому

Новини

Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
Сьогодні, 11:32
Податок на посилки може зачепити допомогу українцям із-за кордону: які існують ризики
Вчора, 16:30
Дизельна угода Трампа з Путіним обернулася новими проблемами для республіканців
Вчора, 14:10
Стамбул накрила потужна повінь: двоє людей загинули, сотні опинилися у водяній пастці
Вчора, 13:19
Партнери позбавляють Україну одного зі способів збивати реактивні шахеди – Флеш
14 жовтня, 12:03
Справа «Північних потоків»: активісти зберуться біля суду в Гамбурзі
13 жовтня, 21:40

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua