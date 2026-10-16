Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок

У Ковелі внаслідок російської атаки загорілися близько десяти вантажівок із напівпричепами

На Волині є один травмований, у Луцьку російські дрони повторно вдарили по підприємству з іноземними інвестиціями

Російські безпілотники атакували Ковель і Луцьк на Волині. У Ковелі горять близько десяти вантажівок із напівпричепами, також під ударом опинився місцевий митний термінал. Відомо про одного травмованого. Про це повідомила Волинська обласна військова адміністрація, пише «Главком».

У Ковелі внаслідок російської атаки загорілися близько десяти вантажівок із напівпричепами. Також російські БпЛА вдарили по місцевому митному терміналу.

У Луцьку окупанти повторно атакували підприємство з іноземними інвестиціями, яке зазнало удару вночі. Інших подробиць щодо наслідків атаки Волинська ОВА у повідомленні не навела.

Варто нагадати, що у ніч проти 16 жовтня російські терористи атакували Волинську область. Унаслідок цього постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Волинської ОВА Романа Романюка.

«Дуже складна ніч. Безперервно нашу область атакували реактивні шахеди. Близько 20 ворожих цілей були спрямовані на Волинь. Є руйнування цивільної та критичної інфраструктури», – йдеться у повідомленні.