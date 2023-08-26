Білгородщина під обстрілом: окупанти звинувачують Україну

Під ударом два селища на Білгородщині

У суботу, 26 серпня, перебуває під обстрілом прикордонна Білгородська область Росії. Місцева влада заявляє, що це ЗСУ обстрілюють регіон.

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За словами губернатора Білгородщини В’ячеслава Гладкова, «ЗСУ обстріляли снарядами «Града» селище Уразове Валуйського міського округу».

«Касетні боєприпаси потрапили по приватних житлових домоволодіннях та на територію сільськогосподарського магазину. За попередніми даними, є четверо постраждалих: троє чоловіків та одна жінка. У всіх осколкові поранення», – написав Гладков у Telegram.

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Крім того, губернатор повідомив, що в Шебекінському міському окрузі спрацювала система ППО, нібито було збито безпілотник літакового типу в районі села Купине. «Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки землі. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає», – повідомив Гладков.

Нагадаємо, 23 серпня село Лави Білгородської області РФ зазнало атаки безпілотників. Російська влада траційно звинуватила в цьому ЗСУ.