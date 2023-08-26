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Білгородщина під обстрілом: окупанти звинувачують Україну

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Білгородщина під обстрілом: окупанти звинувачують Україну
Наслідки ударів по селищу Уразове на Білгородщині
фото із соцмережі

Під ударом два селища на Білгородщині

У суботу, 26 серпня, перебуває під обстрілом прикордонна Білгородська область Росії. Місцева влада заявляє, що це ЗСУ обстрілюють регіон.

За словами губернатора Білгородщини В’ячеслава Гладкова, «ЗСУ обстріляли снарядами «Града» селище Уразове Валуйського міського округу».

«Касетні боєприпаси потрапили по приватних житлових домоволодіннях та на територію сільськогосподарського магазину. За попередніми даними, є четверо постраждалих: троє чоловіків та одна жінка. У всіх осколкові поранення», – написав Гладков у Telegram.

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Крім того, губернатор повідомив, що в Шебекінському міському окрузі спрацювала система ППО, нібито було збито безпілотник літакового типу в районі села Купине. «Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки землі. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає», – повідомив Гладков.

Нагадаємо, 23 серпня село Лави Білгородської області РФ зазнало атаки безпілотників. Російська влада траційно звинуватила в цьому ЗСУ.

Теги: росія ЗСУ війна обстріл

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