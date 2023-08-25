«Гнався за евакуатором». Соратник Яценюка нагадав про себе конфузом
Андрій Тетерук – екснардеп, що представляв партію «Народний фронт» Арсенія Яценюка
У Києві на вулиці Чикаленка екснардеп Андрій Тетерук втрапив у курйозну ситуацію, яку зафільмували кияни. Чоловік гнався за евакуатором, який забрав його автівку. Про це повідомив журналіст та юрист Юрій Дорошенко.
За словами Дорошенка, соратник Яценюка пристрасно доводив поліції, що зашив автівку на паркувальному місці та навіть сплатив за це.
Нагадаємо, Андрій Тетерук – екснардеп, що представляв партію «Народний фронт» Арсенія Яценюка. У 2019 році намагався пройти до Ради від партії «Українська Стратегія Гройсмана», проте партія не здолала 5% прохідний бар'єр.
У 2014 році був командиром добровольчого батальйону МВС України «Миротворець», брав участь у бойових діях в АТО.
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