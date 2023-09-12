В Енергодарі рух опору та розвідка доставили окупантам вибуховий сюрприз на застілля (відео)

Було уражено радіокумунікаційний пункт зв’язку росіян, який розташований на технічному поверсі 14-поверхової будівлі

Кількість поранених і загиблих загарбників уточнюється

У тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області прогриміли потужні вибухи. Українські спецпризначенці та партизани вдарили по приміщенню, де розташований так званий відділ паспортизації окупантів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки.

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Зазначається, що спецпризначенці розвідки та місцевий рух опору в Енергодарі допомогли загарбникам відзначити «День підрозділів з питань міграції системи МВС РФ».

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«Подарунок» було доставлено прямо під час святкового застілля, яке було організовано в приміщенні обладнаному під «відділ паспортизації» за адресою вул. Будівників, 22. Внаслідок ураження в приміщенні виникла пожежа, до будівлі прибули кілька екіпажів швидкої допомоги», – повідомили розвідники.

Так, практично одночасно було уражено радіокумунікаційний пункт зв’язку росіян, який знаходився на технічному поверсі 14-поверхової будівлі. «Подарунок» також отримали офіцери окупаційної армії, які розмістились в двох «віджатих» котеджах на околиці міста.

Кількість поранених і загиблих загарбників уточнюється. Проте вказано, що мирне населення не постраждало.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Енергодарі, що на Запоріжжі, трапився вибух в приміщенні російських так званих «служб».