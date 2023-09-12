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В Енергодарі рух опору та розвідка доставили окупантам вибуховий сюрприз на застілля (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Енергодарі рух опору та розвідка доставили окупантам вибуховий сюрприз на застілля (відео)
Було уражено радіокумунікаційний пункт зв’язку росіян, який розташований на технічному поверсі 14-поверхової будівлі
фото: ГУР

Кількість поранених і загиблих загарбників уточнюється

У тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області прогриміли потужні вибухи. Українські спецпризначенці та партизани вдарили по приміщенню, де розташований так званий відділ паспортизації окупантів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки.

Зазначається, що спецпризначенці розвідки та місцевий рух опору в Енергодарі допомогли загарбникам відзначити «День підрозділів з питань міграції системи МВС РФ».

«Подарунок» було доставлено прямо під час святкового застілля, яке було організовано в приміщенні обладнаному під «відділ паспортизації» за адресою вул. Будівників, 22. Внаслідок ураження в приміщенні виникла пожежа, до будівлі прибули кілька екіпажів швидкої допомоги», – повідомили розвідники.

Так, практично одночасно було уражено радіокумунікаційний пункт зв’язку росіян, який знаходився на технічному поверсі 14-поверхової будівлі. «Подарунок» також отримали офіцери окупаційної армії, які розмістились в двох «віджатих» котеджах на околиці міста.

Кількість поранених і загиблих загарбників уточнюється. Проте вказано, що мирне населення не постраждало.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Енергодарі, що на Запоріжжі, трапився вибух в приміщенні російських так званих «служб».

Читайте також: Вибух у будівлі окупаційної міліції Енергодара: розвідка повідомила про наслідки 
Теги: пожежа розвідка вибух населення подарунок партизани

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