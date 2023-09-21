Атака на Київ: у Дарницькому районі є постраждалі

Наразі унаслідок атаки на столицю відомо про сім постраждалих

У ніч проти 21 вересня у Києві прогриміли вибухи. У Дарницькому районі наразі відомо про сім постраждалих. Про це інформує мер Києва Віталій Кличко.

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«У Дарницькому районі медики госпіталізували 18-ти річну дівчину та 9-ти річну дитину (дівчинку). З будинку поруч з інфраструктурним обʼєктом, куди впали уламки», – повідомив Кличко.

Пізніше мер столиці зазначив, що у Дарницькому районі кількість постраждалих зросла до п'яти. Трьох (серед них 9-річна дівчинка) госпіталізували. Двом медики надали допомогу на місці.

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Наразі відомо про сім постраждалих.

«За уточненими даними медиків, у Дарницькому районі постраждали 7 людей. Троє з них у лікарнях міста. Четверо отримали допомогу на місці», – уточнив мер Києва.

Повідомляється, що у Святошинському районі, де були перебої з електрикою, енергетики відновили електропостачання.

Також у Дарницькому районі рятувальники гасять пожежу на СТО. Палають дві автівки. Також постраждав заклад профтехосвіти. Учні були в укритті, серед них постраждалих немає.

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Київська міська військова адміністрація оприлюднила наслідки падіння уламків в Дарницькому районі.

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Як повідомлялося, у ніч на 21 вересня в Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги. У деяких районах зникло світло та вода.

Так, було чутно щонайменше чотири вибухи. В Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу в місті ППО.

Також вночі, 21 вересня, в Черкаській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це повідомляє голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

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Зокрема близько 6 години ранку 21 вересня під час масованої ракетної атаки на Україну прогриміли вибухи на Хмельниччині.

Під час масованої ракетної атаки на Україну вранці 21 вересня прогриміли вибухи у Харкові. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Окупанти завдають ударів по Харкову. Перебувайте в укриттях», - написав він у телеграм-каналі.

Нагадаємо, на світанку 21 вересня в Україні оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку.