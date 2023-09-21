Головна Київ Новини
search button user button menu button

Атака на Київ: у Дарницькому районі є постраждалі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Атака на Київ: у Дарницькому районі є постраждалі
фото: КМВА (Київська міська військова адміністрація)

Наразі унаслідок атаки на столицю відомо про сім постраждалих

У ніч проти 21 вересня у Києві прогриміли вибухи. У Дарницькому районі наразі відомо про сім постраждалих. Про це інформує мер Києва Віталій Кличко.

«У Дарницькому районі медики госпіталізували 18-ти річну дівчину та 9-ти річну дитину (дівчинку). З будинку поруч з інфраструктурним обʼєктом, куди впали уламки», – повідомив Кличко.

Пізніше мер столиці зазначив, що у Дарницькому районі кількість постраждалих зросла до п'яти. Трьох (серед них 9-річна дівчинка) госпіталізували. Двом медики надали допомогу на місці.

Наразі відомо про сім постраждалих.

«За уточненими даними медиків, у Дарницькому районі постраждали 7 людей. Троє з них у лікарнях міста. Четверо отримали допомогу на місці», – уточнив мер Києва.

Повідомляється, що у Святошинському районі, де були перебої з електрикою, енергетики відновили електропостачання.

Також у Дарницькому районі рятувальники гасять пожежу на СТО. Палають дві автівки. Також постраждав заклад профтехосвіти. Учні були в укритті, серед них постраждалих немає.

Київська міська військова адміністрація оприлюднила наслідки падіння уламків в Дарницькому районі.

5 фото
На весь екран

Як повідомлялося, у ніч на 21 вересня в Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги. У деяких районах зникло світло та вода. 

Так, було чутно щонайменше чотири вибухи. В Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу в місті ППО.

Також вночі, 21 вересня, в Черкаській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це повідомляє голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Зокрема близько 6 години ранку 21 вересня під час масованої ракетної атаки на Україну прогриміли вибухи на Хмельниччині

Під час масованої ракетної атаки на Україну вранці 21 вересня прогриміли вибухи у Харкові. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Окупанти завдають ударів по Харкову. Перебувайте в укриттях», - написав він у телеграм-каналі.

Нагадаємо, на світанку 21 вересня в Україні оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Теги: вибух окупанти Віталій Кличко Київ рятувальники

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський окупант пішов воювати проти України, бо йому пообіцяли зняти судимості
Полонений окупант розповів, як РФ вербує колишніх в'язнів на війну (відео)
28 серпня, 15:57
На День Незалежності України окупанти провели обшуки в домівках кримських татар
Репресії проти кримських татар на День Незалежності: МЗС відреагувало
27 серпня, 01:07
Літо 2023 року зайняло шосту позицію серед найтепліших у столиці з 1881 року
Спекотне літо в Києві: встановлено 13 температурних рекордів
5 вересня, 07:30
Херсонщина: Росіяни скинули бомби на житлові будинки, є загиблі
Херсонщина: Росіяни скинули бомби на житлові будинки, є загиблі
2 вересня, 15:21
Парамедики поліції та лікарі надають медичну допомогу травмованим
Удар по Костянтинівці: 16 людей загинули, ще майже 30 травмовані (фото, відео)
6 вересня, 16:07
Дрони, що випускає РФ, не такі «підривчасті»
«Трошки недороблені»: ЗСУ розповіли про свіжовиготовлені в Росії дрони
9 вересня, 07:54
Під час зустрічі з Путіним Кім Чен Ин заявив, що для КНДР першим пріоритетом є відносини з РФ
Візит Кім Чен Ина до Путіна: реакція української розвідки
13 вересня, 16:28
Українські підрозділи продовжують закріплюватись на нових позиціях
Звільнення Андріївки. ЗСУ вщент розбили 72-гу бригаду ворога
15 вересня, 09:16
У Львівській області чути вибухи
У Львові лунали вибухи
19 вересня, 04:45

Новини

Атака на Київ: у Дарницькому районі є постраждалі
Атака на Київ: у Дарницькому районі є постраждалі
Атака на столицю: є руйнування, спалахнула пожежа
Атака на столицю: є руйнування, спалахнула пожежа
У Києві прогриміли вибухи: працює ППО
У Києві прогриміли вибухи: працює ППО
У Києві відкрилася фотовиставка «Неймовірна», присвячена захисницям України
У Києві відкрилася фотовиставка «Неймовірна», присвячена захисницям України
Оточення Бойка вклало у столичні ЖК сотні мільйонів гривень (розслідування)
Оточення Бойка вклало у столичні ЖК сотні мільйонів гривень (розслідування)
Здобув п’ять вищих освіт у 24 роки: у Києві зареєстровано рекорд
Здобув п’ять вищих освіт у 24 роки: у Києві зареєстровано рекорд

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
Адвокат Нестора Шуфрича: Кітелі, які у нього знайшли, продаються на Куренівському ринку
56K
Франція терміново відправляє війська на кордон із Італією: причина
32K
Де в Європі найбільше українських біженців: названо три країни
24K
Зеленський і Лавров зійдуться у відкритих дебатах Радбезу ООН
19K
Поведінка біженців обурює мешканців німецького Гамбурга
16K
Контрнаступ: провал чи успіх?

Новини

В Україні вдруге з початку доби лунає повітряна тривога
Сьогодні, 07:17
Понад два десятки «Шахедів»: Генштаб повідомив деталі нічної атаки
Вчора, 07:23
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 20 вересня
Вчора, 04:55
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину
Вчора, 04:05
Вибухи в Україні, візит Зеленського до США: головне за ніч
19 вересня, 07:00
Українські сили просуваються південніше Бахмута – Генштаб
19 вересня, 06:56

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту