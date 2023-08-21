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СБУ показала ракету, якою росіяни вдарили по Чернігівському драмтеатрі (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
СБУ показала ракету, якою росіяни вдарили по Чернігівському драмтеатрі (фото)
Ворожа ракета влучила у будівлю драмтеатру, де проходив масовий захід
фото: СБУ

СБУ встановила, що російська армія застосувала по цивільному об’єкту балістичну ракету «Іскандер»

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом ракетного удару по драмтеатру в Чернігові, вже встановлено, що російська армія застосувала по цивільному об’єкту балістичну ракету «Іскандер». Про це повідомляє УП із посиланням на пресслужбу СБУ.

Російська ракета, яка влучила в драмтеатр Чернігова
Російська ракета, яка влучила в драмтеатр Чернігова
фото: СБУ

СБУ попередньо встановила тип ракети, якою росіяни вдарили по цивільній будівлі. Це була ракета 9М727 (крилата ракета наземного ракетного комплексу «Іскандер»).

СБУ показала ракету, якою росіяни вдарили по Чернігівському драмтеатрі (фото) фото 1

СБУ розслідує кримінальне провадження за фактом ракетного удару РФ по центру Чернігова за 438 статтею Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни). Для того, щоб об'єктивно та повного розслідувати цю трагедію слідчі СБУ збирають потрібну доказову базу, опитують свідків тощо.

Нагадаємо, 19 серпня близько полудня російські терористи нанесли ракетний удар по центру Чернігова. У той час там перебувало багато людей – дехто йшов з церкви чи просто їхав у транспорті. Ворожа ракета влучила у будівлю драмтеатру, де проходив масовий захід. Люди встигли перейти до укриття, що багатьом врятувало життя.

В результаті ворожої атаки загинули семеро людей, серед них шестирічна дівчинка. Омбудсмен Дмитро Лубинець повідомив, що найбільше число жертв було на зупинці громадського транспорту. 

Також внаслідок ракетної атаки на місто Чернігів 19 серпня загинула старший викладач кафедри іноземної філології Національного університету «Чернігівська політехніка» Світлана Кормільцина та її донька.

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Теги: Чернігів російська ракета росія СБУ обстріл

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