У грудні 2018 року у Деснянському районі на Лісовому масиві було встановлено перше сертифіковане мобільне укриття нового типу

Мондріївський дорікнув затятому критику міської влади, голові Деснянської РДА Бахматову

Найбільші проблеми із зведенням захисних споруд наразі спостерігаються у Деснянському районі столиці, де вже зафіксовані випадки повної зупинки будівництва. Про це заявив заступник голови Київської міської адміністрації з гуманітарних питань Валентин Мондриївський в інтерв'ю «Главкому».

За словами чиновника, проєкти укриттів дуже різняться – їх будують з розрахунку від 300 до 1,2 тис. осіб, тому говорити про середню вартість одного об'єкта некоректно. Натомість питання затримок безпосередньо залежить від вміння організувати роботу.

Мондриївський зазначив, що основними виконавцями робіт є районні державні адміністрації, однак минулого року вони повернули до бюджету майже 800 млн грн, передбачених на будівництво захисних споруд.

«Крім того, вже сьогодні є приклади повної зупинки будівництва окремих споруд подвійного призначення, зокрема, два таких в Деснянському районі (районом керує затятий критик міської влади Максим Бахматов – «Главком»). Потрібно буде ухвалювати кадрові рішення для неефективних керівників», – наголосив Валентин Мондриївський.

Нагадаємо, останнім часом у Києві стало трендом порівнювати ситуацію з будівництвом підземних шкіл із Харковом. Водночас столична влада закликає не зіставляти ці міста, адже вони мають різні воєнні виклики.

До слова, голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов заявив, що лівий берег Києва ризикує взимку залишитися без опалення, води та електроенергії. За його словами, місто не забезпечило альтернативних джерел теплопостачання, а Деснянський район не отримав коштів на підготовку до зими.