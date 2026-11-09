16 жовтня 2026 року 24-річний окупант Зарубін був знищений ЗСУ

Костянтин Зарубін займався хокеєм з м'ячем, був чемпіоном IX Зимової Спартакіади учнів Росії

Захисники України знищили російського окупанта Костянтина Зарубіна. Про це повідомляє «Главком».

Костянтин Зарубін займався хокеєм з м'ячем, був вихованцем заслуженого тренера Росії Володимира Євграфова. Грав у дитячих та юнацьких командах «Торпедо» Сосновоборськ, «Єнісей» Красноярськ.

Був чемпіоном IX Зимової Спартакіади учнів Росії, неодноразовим переможцем та призером різних всеросійських та міжнародних змагань.

Пізніше Зарубін долучився до злочинної війни Росії проти України.

16 жовтня 2026 року 24-річний окупант Зарубін був знищений ЗСУ. Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться 11 листопада у Сосновоборську.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.