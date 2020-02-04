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    Посол України: між Києвом і Загребом з'явиться пряме авіасполучення

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    Між Києвом і Загребом буде літати прямий авіарейс з 2 червня - Посол України: між Києвом і Загребом з'явиться пряме авіасполучення
    Між Києвом і Загребом буде літати прямий авіарейс з 2 червня

    Між столицями України та Хорватії запустять прямі авіарейси

    Посол України в Хорватії Василь Кирилич заявив, що з червня між Києвом і Загребом буде літати прямий авіарейс.

    Про це посол написав у Twitter.

    «Хорватію й Україну тісно пов'язують минуле і сучасне. Цю сув‘язь зміцнить пряме авіасполучення з Києва до Загреба вже з 2 червня», - заявив посол.

    Нещодавно український авіаперевізник SkyUp Airlines анонсував відкриття нових рейсів з кількох обласних центрів України на грецькі острови Крит, Корфу і Закінф.

    Раніше стало відомо, що SkyUp припиняє польоти в ОАЕ через закриття неба Ірану та Іраку.

    Також повідомлялося, що SkyUp з травня виконуватиме рейси з Одеси до Тбілісі.

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