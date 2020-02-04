Посол України: між Києвом і Загребом з'явиться пряме авіасполучення
Між столицями України та Хорватії запустять прямі авіарейси
Посол України в Хорватії Василь Кирилич заявив, що з червня між Києвом і Загребом буде літати прямий авіарейс.
Про це посол написав у Twitter.
«Хорватію й Україну тісно пов'язують минуле і сучасне. Цю сув‘язь зміцнить пряме авіасполучення з Києва до Загреба вже з 2 червня», - заявив посол.
Хорватію й Україну тісно пов'язують минуле і сучасне. Цю сув‘язь зміцнить пряме авіасполучення з Києва до Загреба вже з 2 червня #windroseairlines pic.twitter.com/0nTlRObyXb— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) February 3, 2020
Нещодавно український авіаперевізник SkyUp Airlines анонсував відкриття нових рейсів з кількох обласних центрів України на грецькі острови Крит, Корфу і Закінф.
Раніше стало відомо, що SkyUp припиняє польоти в ОАЕ через закриття неба Ірану та Іраку.
Також повідомлялося, що SkyUp з травня виконуватиме рейси з Одеси до Тбілісі.