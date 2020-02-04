Посол України: між Києвом і Загребом з'явиться пряме авіасполучення



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Між Києвом і Загребом буде літати прямий авіарейс з 2 червня

Між столицями України та Хорватії запустять прямі авіарейси

Посол України в Хорватії Василь Кирилич заявив, що з червня між Києвом і Загребом буде літати прямий авіарейс.

Про це посол написав у Twitter.

«Хорватію й Україну тісно пов'язують минуле і сучасне. Цю сув‘язь зміцнить пряме авіасполучення з Києва до Загреба вже з 2 червня», - заявив посол.

Хорватію й Україну тісно пов'язують минуле і сучасне. Цю сув‘язь зміцнить пряме авіасполучення з Києва до Загреба вже з 2 червня #windroseairlines pic.twitter.com/0nTlRObyXb — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) February 3, 2020

Нещодавно український авіаперевізник SkyUp Airlines анонсував відкриття нових рейсів з кількох обласних центрів України на грецькі острови Крит, Корфу і Закінф.

Раніше стало відомо, що SkyUp припиняє польоти в ОАЕ через закриття неба Ірану та Іраку.

Також повідомлялося, що SkyUp з травня виконуватиме рейси з Одеси до Тбілісі.