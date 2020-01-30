Air Canada і Air France призупиняють польоти в Китай



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Air France продовжить обслуговувати Шанхай і Пекін, але в обмеженому режимі.

Канадська авіакомпанія Air Canada та французька авіакомпанія Air France призупиняють польоти в Китай через спалах коронавірусу, який забрав життя вже 170 осіб.

Як повідомляє пресслужба Air Canada, авіакомпанія припиняє польоти в Пекін і Шанхай з 30 січня

Відзначається, що після рекомендації канадського уряду уникати необов’язкових поїздок на материкову частину Китаю авіакомпанія тимчасово призупиняє всі прямі польоти в Пекін і Шанхай з 30 січня 2020 року до 29 лютого 2020 року.

Авіакомпанія Air France також оголосила про припинення польотів в Ухань.

Як повідомляє телеканал BFMTV, компанія прийняла це рішення «через зниження попиту на ці напрямки» починаючи з 31 січня 2020 року.

Відзначається, що Air France продовжить обслуговувати Шанхай і Пекін, але в обмеженому режимі.

Перший випадок зараження коронавірусом 2019 nCoV був зареєстрований в китайському місті Ухань 31 грудня 2019 року.