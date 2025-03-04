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Ситуація в енергосистемі залишається складною: хто сьогодні буде без світла

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Ситуація в енергосистемі залишається складною: хто сьогодні буде без світла
Відключення побутових споживачів не прогнозується
фото з відкритих джерел

Обмеження застосовуватимуть з 06:00 до 09:00 та з 15:00 до 22:00

У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі сьогодні, 4 березня, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані «Укренерго».

Обмеження застосовуватимуть:

  • 06:00 – 09:00;
  • 15:00 – 22:00.

«Причина запровадження обмежень – наслідки російських атак на енергооб’єкти», – йдеться в повідомленні.

Відключення побутових споживачів не прогнозується.

Водночас в «Укренерго» попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінитись. – «Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго)».

Громадян закликають споживати електроенергію ощадливо протягом всієї доби.

Нагадаємо, «Укренерго» запустило мобільний застосунок, який показує ситуацію з електропостачанням у будь-якій з областей України в режимі реального часу.

У застосунку користувачі зможуть дізнатися, чи є потреба в ощадливому споживанні електроенергії та чи застосовуються погодинні або аварійні відключення в обраному регіоні.

Теги: електроенергія Укренерго відключення обмеження відключення світла

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