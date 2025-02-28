Держдеп США припиняє підтримку України у відновленні енергосистеми – NBC News

В USAID застерігають, що згортання цієї програми зробить українську енергомережу ще більш вразливою

Держдепартамент США цього тижня ухвалив рішення припинити програму Агентства з міжнародного розвитку (USAID), спрямовану на відновлення української енергетики. Протягом останніх років у межах цієї ініціативи було вкладено сотні мільйонів доларів, щоб підтримати стійкість енергосистеми країни після російських атак. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на NBC News.

Через постійні удари по критичній інфраструктурі в Україні регулярно відбуваються аварійні відключення світла, а зимовий період лише ускладнює ситуацію. В USAID застерігають, що згортання цієї програми зробить українську енергомережу ще більш вразливою, що може позначитися не лише на економіці, а й на загальній обороноздатності країни.

Крім того, USAID різко скорочує свою присутність в Україні. Якщо раніше тут працювали 64 американські урядові співробітники та підрядники агентства, то після останніх рішень адміністрації Трампа залишаться лише восьмеро. Це може ускладнити моніторинг використання фінансової допомоги, яку США виділяли Україні.

Згідно з документами, отриманими NBC News, Держдепартамент також скасовує програму з реформування фінансового сектору України. У Вашингтоні поки що не коментують ситуацію

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський зробив першу заяву після жорсткої суперечки, яка розгорілася під час його зустрічі із президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис президента в Х.

«Дякую, Америко, дякую за підтримку, дякую за цей візит. Дякую Президенту, Конгресу та американському народові», – написав очільник України.

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

«Ви не бачите, що маєте проблеми? У вас бракує людей, бракує чоловіків», — заявив він Зеленському.

На що Зеленський відповів, що Венс не може цього знати, оскільки він «за океаном», і запропонував приїхати до України, щоб побачити на власні очі.

Трамп порадив Зеленському «бути вдячним»: «У вас немає карт на руках, у вас закінчуються військові. Ви не можете нам казати: «Я не хочу припиняти війну, я хочу те, я хочу се. Ми на межі Третьої світової, але ви не поважаєте США».

Після зустрічі президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського, під час якої розгорілася суперечка, Трамп заявив, що Зеленський «не готовий до миру».

Згодом стало відомо, що президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп не підписали угоду щодо рідкісноземельних мінералів.