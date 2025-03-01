Небачений ажіотаж. Ірина Білик готує ще один концерт

Ірина Білик у квітні відзначатиме 55-річчя

Народна артистка України Ірина Білик анонсувала ще один додатковий концерт до дня народження – на 4 квітня 2025 року.

У квітні Білик відзначатиме своє 55-річчя.

Місце проведення – Палац мистецтв «Україна».

Ціни за квиток сягає 3,8 тис. грн.

Зазначимо, що квитки на концерти Білик 5 та 6 квітня вже майже розкупили.

До слова, свої 50 років Ірина Білик святкувала під час пандемії. Тоді співачці довелося кілька разів переносити свої концерти у Палаці «Україна», а глядачі чекали виступу понад рік. Врешті Білик відіграла чотири концерти у столиці.

Нагадаємо, у листопаді народна артистка України Ірина Білик виступила у столиці Японії Токіо. 16 листопада співачка провела там благодійний концерт. Відео з події Білик поділилася у своєму Instagram.

Вона виконувала як власні хіти, так і відомі українські народні пісні. Захід був спрямований на підтримку дітей в Україні, які постраждали від війни.

Також Ірина Білик влаштувала 21 липня концерт у столиці. Співачка не побоялася конкурувати з розрекламованим фестивалем Atlas United, який паралельно проходив у Києві.