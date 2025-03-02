Легендарна американська співачка Доллі Партон підтримала Україну під час концерту

Співачка закликала «молитися за мир в цьому божевільному світі»

Легендарна американська кантрі-співачка Доллі Партон під час свого концерту підтримала Україну зі сцени. Як повідомляє «Главком», відповідне відео з концерту Партон поширилось мережею.

Осторонь подій, котрі нещодавно сталися у Вашингтоні, співачка Доллі Партон не залишась. Однак відомо, що вона давно притримується нейтралітету та не бере участь у політичних обговореннях.

Виконавиця перед концертом просто зі сцени зазначила, що перш ніж почати розважати присутніх, має проговорити важливі речі. Артистка висловила слова підтримки українцям. Також співачка закликала «молитися за мир в цьому божевільному світ».

«Перш, ніж ми почнемо наші розваги, хочу проговорити серйозний момент. Я не хочу займатись політикою – я краще продам камінь у нирках, ніж це зроблю. Але я хочу, щоб ми разом відправили свою любов і дали надію братам і сестрам в Україні. Молимося за мир у цьому божевільному світі», – промовила співачка.

Раніше співачка казала: «Я давно зрозуміла: тримай язик за зубами, якщо хочеш залишитися в шоубізнесі». Але цього разу Партон вийшла на сцену, де висловила свою солідарність з українським народом.

Після гучної зустрічі Зеленського з Трампом та його адміністрацією у Вашингтоні, коли сталась суперечка між лідерами в Овальному кабінету, світ вислювлює свою підтримку Україні. У багатьох містах пройшли акції та мітинги.

Світові лідери також вирішили висловити підтримку Україні та її президенту Зеленському. Акторка Катрін Деньов, яку у Франції називають «королевою французького кіно», присвятила ювілейну 50-ту церемонію нагородження кінопремії «Сезар» Україні.

Українські спортсмени та тренери у соцмережах відреагували на суперечку, яка виникла між президентом України Володимиром Зеленським із президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом.