Переворот у столиці. Кандидати на посаду Кличка відмовились

На Банковій хочуть звільнити Віталія Кличка з посади голови КМДА

Сьогодні о 24:00 планується ще одна нарада щодо кадрових змін у керівництві Києва

Ексглава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай та міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин відмовились від посади голови КМДА та КМВА. Про це передає Zn.ua.

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Видання зазначає, що «зачистка» столиці поки призупинена.

Водночас, повідомляється, що ймовірно обговорювався ще один варіант – кандидатура колишнього помічника ексзаступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка. Проте його кандидатура малоймовірна.

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«Таким чином, основне завдання Банкової – оперативно знайти людину, яка погодиться сісти одразу у два крісла в Києві та реалізувати план Зеленського зі знищення місцевого самоврядування в столиці України», – зазначає видання.

Повідомляється, що сьогодні о 24:00 планується ще одна нарада з цього приводу. Всі рішення, найімовірніше, проводитимуть через РНБО.

Нагадаємо, на Банковій триває активне обговорення питання ухвалення президентом рішення про зняття з посади голови КМДА Віталія Кличка, а також начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка. Внаслідок чого обидві посади може обійняти одна довірена особа президента.