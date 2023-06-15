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Переворот у столиці. Кандидати на посаду Кличка відмовились

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Переворот у столиці. Кандидати на посаду Кличка відмовились
На Банковій хочуть звільнити Віталія Кличка з посади голови КМДА
фото з відкритих джерел

Сьогодні о 24:00 планується ще одна нарада щодо кадрових змін у керівництві Києва

Ексглава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай та міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин відмовились від посади голови КМДА та КМВА. Про це передає Zn.ua.

Видання зазначає, що «зачистка» столиці поки призупинена.

Водночас, повідомляється, що ймовірно обговорювався ще один варіант – кандидатура колишнього помічника ексзаступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка. Проте його кандидатура малоймовірна.

«Таким чином, основне завдання Банкової – оперативно знайти людину, яка погодиться сісти одразу у два крісла в Києві та реалізувати план Зеленського зі знищення місцевого самоврядування в столиці України», – зазначає видання.

Повідомляється, що сьогодні о 24:00 планується ще одна нарада з цього приводу. Всі рішення, найімовірніше, проводитимуть через РНБО. 

Нагадаємо, на Банковій триває активне обговорення питання ухвалення президентом рішення про зняття з посади голови КМДА Віталія Кличка, а також начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка. Внаслідок чого обидві посади може обійняти одна довірена особа президента.

Теги: Віталій Кличко Київ Володимир Зеленський Сергій Гайдай Олександр Камишін

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