Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Війська РФ обстріляли житловий квартал Херсона: є поранені

Діана Гасюк
glavcom.ua
Війська РФ обстріляли житловий квартал Херсона: є поранені
Через атаку ворога в Херсоні постраждав чоловік
фото з відкритих джерел

Окупанти обстріляли аптеку та кафе в одному з житлових кварталів у Херсоні

Російські окупанти сьогодні, 2 липня, вкотре обстріляли житловий квартал Херсона. Через атаку ворога постраждав чоловік. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Армія РФ обстріляла аптеку та кафе в одному з житлових кварталів у Херсоні.

«Під ворожим вогнем опинилася аптека та заклад громадського харчування. Через обстріл поранення ніг дістав 50-річний чоловік», - йдеться у повідомленні.

Військова адміністрація повідомляє, що постраждалому викликали швидку допомогу.

Пізніше Херсонська ОВА додала, що окупанти обстріляли багатоповерхівку. Через ворожу атаку постраждали двоє людей. Їх госпіталізували.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти вдарили по житлових кварталах Херсона. Внаслідок атаки постраждали двоє дітей.

Також вранці, 29 червня, російські загарбники обстріляли Херсонщину, внаслідок чого одна жінка загинула, ще одна зазнала поранень. 

Нещодавно російські окупанти обстріляли прибережні території Херсону забороненими запальними снарядами. 

До слова, у ніч на 2 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну іранськими ударними дронами типу «Shahed» та трьома крилатими ракетами «Калібр». Через російську атаку постраждав мешканець одного зі зруйнованих будинків. Чоловік отримав поранення ноги, йому вже надали необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, триває 494-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник досі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулося 46 бойових зіткнень.

Читайте також: «Південь» повідомив про потужну бойову роботу поблизу Антонівського мосту
Теги: окупанти обстріл Херсон аптека поранення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Потап приїхав до Гостомеля
Потап відвідав жінку, якій допоміг відбудувати зруйноване житло (фото)
9 червня, 13:50
Чимало росіян полягло, намагаючись захопити всього лиш районний центр Бахмут і відтинок фронту навколо міста
Втрати Росії під Бахмутом вражають: ЗСУ назвали кількість ліквідованих окупантів
4 червня, 13:55
Олешки майже повністю під водою
Катастрофа на Каховській ГЕС: жінка з дитиною чекає на порятунок на даху (відео)
7 червня, 11:13
Просування українським військовим дається нелегко, тому що величезну площу території було заміновано окупантами
Президент про контрнаступ: Повільніше, ніж хотілося б, але це не голлівудський фільм
21 червня, 14:08
Підрив дамби Каховської ГЕС відбувся на глибині 15 метрів
«Укргідроенерго» вказало на факти причетності росіян до підриву Каховської ГЕС
11 червня, 22:24
За минулу добу в області зафіксовано 98 вибухів
Окупанти накрили вогнем Сумщину: постраждали троє дітей
16 червня, 01:53
ЗСУ досягли успіхів у контрнаступальних операціях
Міноборони вказало, яка зброя потрібна Україні для перемоги
17 червня, 09:16
Наслідки нічної атаки на Херсон
Ракетна атака на Одещину та обстріл Херсона: яка ситуація в регіонах
19 червня, 10:11
Загальний вигляд наслідків російського авіаудару по Сирії
Росія завдала авіаудару по Сирії: є загиблі
26 червня, 03:57

Події в Україні

У Бучанському парку на Київщині відкрили меморіал жертвам російської окупації
У Бучанському парку на Київщині відкрили меморіал жертвам російської окупації
Війська РФ обстріляли житловий квартал Херсона: є поранені
Війська РФ обстріляли житловий квартал Херсона: є поранені
Окупанти змушують мешканців тимчасово окупованого Сєвєродонецька рити окопи
Окупанти змушують мешканців тимчасово окупованого Сєвєродонецька рити окопи
Череватий заявив про успіхи біля Бахмута
Череватий заявив про успіхи біля Бахмута
У Мелітополі пролунав гучний вибух в районі бази росіян – Федоров
У Мелітополі пролунав гучний вибух в районі бази росіян – Федоров
«Південь» повідомив про потужну бойову роботу поблизу Антонівського мосту
«Південь» повідомив про потужну бойову роботу поблизу Антонівського мосту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
Ексміністр, якого розшукують в Україні, опинився в США
48K
Можливий теракт росіян на ЗАЕС зачепить чотири області: сценарій «Енергоатома»
26K
У Києві пролунали вибухи, працювала ППО
13K
У столичному кафе виник скандал через пісні Лепса
12K
Атака ракет і дронів: ЗСУ попередили про небезпеку жителів низки областей
9296
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

У Нідерландах чоловік понівечив будівлю посольства Білорусі
Сьогодні, 12:46
ФСБ отримала завдання вбити Пригожина – Буданов
30 червня, 11:12
Європейські лідери відвідали Київ та загроза теракту на ЗАЕС. Головне за 28 червня
28 червня, 21:00
Дружина звинуваченого у корупції голови Тернопільської облради спростувала «розлучення»
28 червня, 13:22
Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
26 червня, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
26 червня, 07:28

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту