Війська РФ обстріляли житловий квартал Херсона: є поранені

Через атаку ворога в Херсоні постраждав чоловік

Окупанти обстріляли аптеку та кафе в одному з житлових кварталів у Херсоні

Російські окупанти сьогодні, 2 липня, вкотре обстріляли житловий квартал Херсона. Через атаку ворога постраждав чоловік. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Армія РФ обстріляла аптеку та кафе в одному з житлових кварталів у Херсоні.

«Під ворожим вогнем опинилася аптека та заклад громадського харчування. Через обстріл поранення ніг дістав 50-річний чоловік», - йдеться у повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Військова адміністрація повідомляє, що постраждалому викликали швидку допомогу.

Пізніше Херсонська ОВА додала, що окупанти обстріляли багатоповерхівку. Через ворожу атаку постраждали двоє людей. Їх госпіталізували.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти вдарили по житлових кварталах Херсона. Внаслідок атаки постраждали двоє дітей.

Також вранці, 29 червня, російські загарбники обстріляли Херсонщину, внаслідок чого одна жінка загинула, ще одна зазнала поранень.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нещодавно російські окупанти обстріляли прибережні території Херсону забороненими запальними снарядами.

До слова, у ніч на 2 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну іранськими ударними дронами типу «Shahed» та трьома крилатими ракетами «Калібр». Через російську атаку постраждав мешканець одного зі зруйнованих будинків. Чоловік отримав поранення ноги, йому вже надали необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, триває 494-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник досі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулося 46 бойових зіткнень.