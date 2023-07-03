Нічний обстріл Дніпропетровщини: постраждала 86-річна мешканка (фото)

Ворог гатив зі ствольної артилерії по Нікополю та Марганцю

За ніч 3 липня ворог двічі обстріляв Нікопольський район Дніпропетровської області. Із осколковими пораненнями ушпиталено 86-річну жінку. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram.

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За його словами, ворог гатив зі ствольної артилерії по Нікополю та Марганцю.

Унаслідок цієї атаки пошкоджено дев’ять приватних житлових будинків, сім господарчих споруд, легковик, газопровід, лінію електропередач та сонячну панель.

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«Поранена й ушпиталена 86-річна жінка. В неї – уламкові поранення. Лікарі надали їй необхідну медичну допомогу. Зараз стан жінки задовільний», – зазначив Лукашук.

Крім того, у Криворізькому районі військові повітряного командування «Схід» знищили ворожий безпілотник «Шахед-136».

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Наслідки ворожого обстрілу Дніпропетровщини, 3 липня 2023 рік фото: Telegram / Микола Лукашук

Нагадаємо, уночі 3 липня Україною ширилася повітряна тривога. Спочатку вона охопила південні та східні регіони, а потім перекинулася і на центральні, північні та західні. Повітряні сили ЗСУ попереджали про атаку ударних дронів і балістики. У Кіровоградській області пролунали вибухи, працювали сили протиповітряної оборони.

Крім того, на світанку вибухи пролунали і в Хмельницькій області. Військові повідомили про роботу сил протиповітряної оборони.

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За повідомленням Генштабу ЗСУ, сьогодні вночі Росія знову атакувала Україну ракетами та іранськими ударними БпЛА типу Shahed.