У Києві встановлено перші системи автоматизованого доступу до укриттів: названо райони (фото)

Перші системи вже встановлені в укриттях у Дарницькому районі столиці

В одному з укриттів у Дарницькому районі столиці, де вже практично завершився капітальний ремонт приміщення, встановлено систему автоматизованого відкриття дверей. Завдяки таким системам, укриття відчинятимуться одразу після сигналу повітряної тривоги. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

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«Київ розпочав оснащення споруд цивільного захисту системами автоматизованого відкриття. Перші такі системи вже встановлюють в укриттях у Дарницькому районі столиці. В укритті, яке ми оглянули, майже завершили капітальний ремонт. Площа приміщення 140 кв. м і розраховане укриття на понад 200 осіб, – зазначив мер столиці.

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Очільник міста наголосив, що враховуючи застосування ворогом балістичних ракет, коли вибухи лунають за кілька хвилин після тривоги, важливо, щоб доступ до укриттів був безперешкодним та оперативним. «І завдяки таким автоматизованим системам укриття та сховища відчинятимуться одразу після сигналу повітряної тривоги. Загалом у Києві плануємо встановити системи в майже 3 тисячі укриттів та сховищ», – повідомив Кличко.

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Раніше Кличко повідомив, що у Києві буде встановлено близько 250 модульних наземних укриттів. Столиця витратить на це 300 млн гривень.

Нагадаємо, президент Зеленський доручив посилити відповідальність за неналежне утримання укриттів