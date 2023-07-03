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Росіяни атакували Суми: загинула одна людина

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росіяни атакували Суми: загинула одна людина
Окупанти сильно пошкодили житловий будинок
фото: Суспільне. Суми

Безпілотник влучив у п'ятиповерхівку в Сумах

Російські військові зранку 3 липня атакували Суми. Унаслідок атаки безпілотника було сильно пошкоджено житловий будинок. Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що унаслідок обстрілу загинула одна людина.

«Унаслідок російського удару БПЛА в п’ятиповерховому житловому будинку загинула одна особа», – повідомив Єрмак.

Нагадаємо, що 3 липня у Сумах лунали вибухи. У КП «Електроавтотранс» повідомили, що деякими вулицями у місті перекрито рух транспорту.

Уночі та вранці ворог здійснив п'ять обстрілів Сумщини. Зафіксовано 12 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська; Середино-Будська; Білопільська; Есманська громади. Без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 116 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Юнаківська, Хотінська, Глухівська, Шалигинська, Путивльська громади. Краснопільська громада: внаслідок обстрілу пошкоджено два приватних будинки. Також зафіксовано обстріл з міномету (4 вибухи). Путивльська громада: зруйновано приватний будинок, ще один будинок пошкоджено.

До слова, триває 495-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі Росія знову атакувала ракетами та іранськими ударними БпЛА типу Shahed Україну.

Теги: росія обстріл Суми смерть

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