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У Києві викрито шахрайку, яка видурила у жінки 150 тис. грн за «звільнення» родича з полону

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Києві викрито шахрайку, яка видурила у жінки 150 тис. грн за «звільнення» родича з полону
Зловмисниця вже раніше притягувалася до відповідальності за крадіжку
фото: Київська міська прокуратура

Зловмисниця вже раніше притягувалася до відповідальності за крадіжку

У Києві було затримано жінку, що видавала себе за працівницю Міністерства оборони України. Зловмисниця виманила понад 150 тис. грн від родички військовополоненого. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

«Потерпіла, будучи введеною в оману, упродовж травня-червня 2023 року шість разів передавала шахрайці гроші на загальну суму близько 150 тисяч гривень. Після цього підозрювана перестала виходити з нею на зв’язок та витратила гроші на власні потреби», – зазначають у прокуратурі.

Після одержання коштів, жінка зникла, але правоохоронці встановили її місцезнаходження. Під час проведення обшуку були вилучені паспорти громадян України, телефон та медичну документацію. Наразі зловмисниці повідомлено про підозру в шахрайстві.

Також з’ясувалося, що зловмисниця вже раніше притягувалася до відповідальності за крадіжку. Суд оголосив вирок – до семи років позбавлення волі із конфіскацією майна. Проте, вирок суду не набрав законної сили.

Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили про підозру зловмисникам, які телефонували родичам зниклих військовослужбовців ЗСУ та за гроші пропонували «повернути їх з полону».

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Теги: Київ жінка поліція

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