Загадкова смерть військового у лікарні Києва. Батько шокований поведінкою поліції

Батько загиблого військового переконаний, що причиною смерті його сина не могла стати серцева недостатність

17 липня в лікарні Солом’янського району столиці за загадкових обставин помер 31-річний військовий Вадим Годований з позивним Фізрук. В ексклюзивному коментарі «Главкому» батько загиблого військового Віктор повідомив, що причина смерті, яку офіційно висуває слідство, не відповідає дійсності.

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Слідство висуває версію, що Вадим загинув від серцевої недостатності, проте родина загиблого з цим категорично не погоджується.

«Я хочу, щоб у майбутньому найкращих синів, які боронять нашу країну, не забивали тут ногами та щоб судмедексперт не виносив (висновок – «Главком»), що причина смерті – це серцева недостатність», – емоційно наголосив батько загиблого.

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Віктор заявляє: тіло його сина було понівечене, з явними слідами ушкоджень. Вадима не могла застати «раптова смерть», як це стверджують правоохоронці.

У зв'язку з цим сім'я загиблого вимагатиме передати справу про смерть Вадима в Державне бюро розслідувань для того, щоб дізнатися, що сталося з їхнім сином. На даний момент вони перебувають біля моргу: для того, щоб мати загиблого могла попрощатися із сином.

Як стверджують правоохоронці, причина смерті військового – серцева недостатність, проте родина переконана: Вадима перед смертю сильно побили фото з відкритих джерел

Як стверджує батько, судмедексперт на зауваження, що тіло Вадима було понівечене, заявив, що «може він просто впав».

«Мені було дуже боляче читати коментар служби поліції. Не писати, що людина побита, що чотири години не було допомоги, а писати, що Вадим перебував у «неадекватному стані...» – каже Віктор.



Батько загиблого не розуміє, що в свідченні поліції означає фраза «перебував у неадекватному стані». Віктор наголошує, що вимагатиме справедливості: вже сьогодні родина загиблого військового зустрінеться з правоохоронцями, які приїжджали в лікарню після отримання виклику про смерть Вадима.

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Зазначимо, за даними джерел, до служби Вадим працював вчителем у селі Уманського району (до адмінреформи територія Жашківського району). Вадим Годований від початку повномасштабного вторгнення служив добровольцем. Він був розвідником і висококласним фахівцем з розвід-БПЛА.

Нагадаємо, що в столичній лікарні за нез’ясованих обставин помер військовий. Боєць 95-ї ОДШБр Дарій Зіяде звинувачує у смерті військового лікарів Київської міської клінічної лікарні №4.

31-річний військовослужбовець знаходився на лікуванні у медустанові з 30 червня. 16 липня о 23.50 друг померлого, який проходив лікування з ним в одній палаті, виявив останнього на вулиці на території лікарні у збудженому та неадекватному стані. Він повідомив про це працівників муніципальної охорони медзакладу. Співробітники муніципальної охорони разом з медиками доправили потерпілого до палати, пізніше чоловік був переведений в реанімацію. Наступного дня, 17 липня, лікарі констатували смерть військовослужбовця.

Зазначається, що після отримання виклику щодо смерті чоловіка на місце прибула слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції. Провівши першочергові слідчі дії, правоохоронці опитали персонал лікарні, охоронців, вилучили відео з камер зовнішнього спостереження, а також з нагрудних бодікамер працівників муніципальної охорони. Також криміналісти ретельно оглянули бомбосховище, до якого ввечері заходив військовий.