Атака дронів на Київ: з’явилися фото наслідків

Адміністративна будівля отримала пошкодження фасаду з дев'ятого по 11 поверхи

У Державній службі надзвичайних ситуацій показали наслідки атаки «Шахедів» у Солом'янському районі Києва.

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За повідомленням рятувальників, адміністративна будівля отримала пошкодження фасаду з дев'ятого по 11 поверхи.

Проте на щастя, пожежі не сталось, також обійшлось без постраждалих.

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Крім того, внаслідок атаки ворожих дронів на Київщину спалахнула пожежа у приватному будинку.

Цієї ночі під час нічного обстрілу столичного регіону загорівся приватний будинок в одній із громад області. Пожежу оперативно ліквідували.