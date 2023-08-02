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Атака дронів на Київ: з’явилися фото наслідків

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Атака дронів на Київ: з’явилися фото наслідків
Наслідки нічної атаки на Київ
фото: ДСНС

Адміністративна будівля отримала пошкодження фасаду з дев'ятого по 11 поверхи

У Державній службі надзвичайних ситуацій показали наслідки атаки «Шахедів» у Солом'янському районі Києва.

За повідомленням рятувальників, адміністративна будівля отримала пошкодження фасаду з дев'ятого по 11 поверхи.

Проте на щастя, пожежі не сталось, також обійшлось без постраждалих.

Атака дронів на Київ: з’явилися фото наслідків фото 1
Атака дронів на Київ: з’явилися фото наслідків фото 2
Атака дронів на Київ: з’явилися фото наслідків фото 3

Крім того, внаслідок атаки ворожих дронів на Київщину спалахнула пожежа у приватному будинку.

Цієї ночі під час нічного обстрілу столичного регіону загорівся приватний будинок в одній із громад області. Пожежу оперативно ліквідували. 

Теги: окупанти Київ війна безпілотник

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