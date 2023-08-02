Атака дронів на Київ: з’явилися фото наслідків
Адміністративна будівля отримала пошкодження фасаду з дев'ятого по 11 поверхи
У Державній службі надзвичайних ситуацій показали наслідки атаки «Шахедів» у Солом'янському районі Києва.
За повідомленням рятувальників, адміністративна будівля отримала пошкодження фасаду з дев'ятого по 11 поверхи.
Проте на щастя, пожежі не сталось, також обійшлось без постраждалих.
Крім того, внаслідок атаки ворожих дронів на Київщину спалахнула пожежа у приватному будинку.
Цієї ночі під час нічного обстрілу столичного регіону загорівся приватний будинок в одній із громад області. Пожежу оперативно ліквідували.
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