Росіяни тричі обстріляли дев'ятиповерхівку в Оріхові: з'явилося фото наслідків

Площа пожежі склала 200 кв.м

Російські війська тричі атакували житловий будинок в Оріхові Запорізької області. Внаслідок обстрілів виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

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«6 серпня внаслідок обстрілу виникла пожежа в дев’ятиповерховому житловому будинку в Оріхові. Пожежа охопила квартири з першого по дев’ятий поверхи багатоповерхівки на площі 1400 кв.м», – йдеться в повідомленні.

Окрім того, коли рятувальники ліквідовували пожежу окупанти здійснили повторний обстріл. Роботи було припинено і відновлено після завершення атаки. Пожежу було ліквідовано, обійшлося без жертв.

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Пожежу було ліквідовано фото: ДСНС

Однак у понеділок вночі, 7 серпня, окупанти вчергове атакували місто. Внаслідок ворожої агресії у багатоповерхівці знову спалахнула пожежа, у результаті якої виникло загоряння квартир з 1 по 2 поверх. Площа пожежі склала 200 кв. м. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.

Нагадаємо, що в неділю, 6 серпня, російські окупанти здійснили атаку на Запорізьку область. В результаті ворожого обстрілу в одній з дев’ятиповерхівок Оріхова сталась пожежа.