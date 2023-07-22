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В Анталії згорів готель: є загиблі й поранені туристи (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
В Анталії згорів готель: є загиблі й поранені туристи (фото)
Готель, що згорів, розташований на вузькій вулиці
фото: АА

Пожежа сталася в історичному районі Анталії

У курортному місті Анталія на середземноморському узбережжі Туреччини згорів готель. Двоє людей загинуло, десять поранено. Усі постраждалі – іноземці, повідомляє TRT Haber.

Пожежа сталася у двоповерховому бутик-готелі на вулиці Фікірчі в історичному районі Калейчі. До місця були направлені пожежники, поліція, бригади медиків.

Вогнеборці швидко приборкали полум’я.

Пожежні продовжують роботи з ліквідації наслідків пожежі в готелі
Пожежні продовжують роботи з ліквідації наслідків пожежі в готелі
фото: АА

У результаті пожежі загинули дві ліванські туристки. Десять людей, у тому числі норвезькі, данські та голландські туристи отримали поранення, один із яких серйозно.

Бригади екстреної медичної допомоги доправили поранених до державної лікарні імені Ататюрка та приватних лікарень.

Зазначається, що готель був переважно дерев'яний і розташований на вузькій вулиці.

 

Теги: Туреччина пожежа туризм

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