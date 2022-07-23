Працівник СТО продав автівку клієнта, який відмовився оплатити ремонт (фото, відео)

Підозрюваний відігнав легковик та передав своєму знайомому з проханням її реалізувати на розборку

Підозрюваний відігнав легковик та передав своєму знайомому з проханням її реалізувати на розборку

У кінці лютого чоловік виїхав за межі країни, покинувши транспортний засіб

У Києві працівник СТО продав автівку після відмови власника сплачувати за ремонт. Про це інформує поліція області.

До правоохоронців звернувся представник фінансової компанії із повідомленням про незаконне заволодіння транспортним засобом. Слідчі відкрили кримінальне провадження та розпочали заходи із встановлення причетних до злочину осіб.

За інформацією заявника, автомобіль Кіа був у користуванні іншого чоловіка на підставі лізингового договору. Останній звернувся до СТО, необхідно було відремонтувати ходову частину. Однак в кінці лютого чоловік виїхав за межі країни, покинувши транспортний засіб та відмовившись за нього сплачувати.

«Доки представник лізингової компанії вирішував питання із директором СТО щодо повернення автівки, працівник станції вирішив її продати. Підозрюваний відігнав легковик та передав своєму знайомому з проханням її реалізувати на розборку, а отримані гроші поділити між собою. Оперативники розшукали частини транспортного засобу на іншій станції у Голосіївському районі та вилучили їх як речові докази», – розповіли у поліції.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури 24-річному місцевому мешканцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом. Окрім цього, вирішується правовий статус іншого учасника події. Фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі.

«Питання сплати або несплати певних послуг мають вирішуватись сторонами виключно у законний спосіб, а у разі неможливості дійти згоди самостійно – слід звертатись до суду», – наголошує поліція.

Раніше поліція Київщини викрила організатора будинку розпусти: на роботу вербували дівчат, які через війну опинились у скруті.

Також повідомлялося, що у зберіганні файлів порнографічного характеру за участі дітей підозрюється мешканець Київщини.

Нагадаємо, на Київщині скандальному фотографу оголосили підозру у виготовленні дитячого порно.