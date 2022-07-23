  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
  4. Працівник СТО продав автівку клієнта, який відмовився оплатити ремонт (фото, відео)
рус
    Новини

    Працівник СТО продав автівку клієнта, який відмовився оплатити ремонт (фото, відео)

    Підозрюваний відігнав легковик та передав своєму знайомому з проханням її реалізувати на розборку - Працівник СТО продав автівку клієнта, який відмовився оплатити ремонт (фото, відео)
    Підозрюваний відігнав легковик та передав своєму знайомому з проханням її реалізувати на розборку
    фото: Поліція Києва/Facebook

    У кінці лютого чоловік виїхав за межі країни, покинувши транспортний засіб

    У Києві працівник СТО продав автівку після відмови власника сплачувати за ремонт. Про це інформує поліція області.

    До правоохоронців звернувся представник фінансової компанії із повідомленням про незаконне заволодіння транспортним засобом. Слідчі відкрили кримінальне провадження та розпочали заходи із встановлення причетних до злочину осіб.

    За інформацією заявника, автомобіль Кіа був у користуванні іншого чоловіка на підставі лізингового договору. Останній звернувся до СТО, необхідно було відремонтувати ходову частину. Однак в кінці лютого чоловік виїхав за межі країни, покинувши транспортний засіб та відмовившись за нього сплачувати.

    «Доки представник лізингової компанії вирішував питання із директором СТО щодо повернення автівки, працівник станції вирішив її продати. Підозрюваний відігнав легковик та передав своєму знайомому з проханням її реалізувати на розборку, а отримані гроші поділити між собою. Оперативники розшукали частини транспортного засобу на іншій станції у Голосіївському районі та вилучили їх як речові докази», – розповіли у поліції.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Працівник СТО продав автівку клієнта, який відмовився оплатити ремонт (фото, відео)
    Працівник СТО продав автівку клієнта, який відмовився оплатити ремонт (фото, відео)

    За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури 24-річному місцевому мешканцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом. Окрім цього, вирішується правовий статус іншого учасника події. Фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі.

    «Питання сплати або несплати певних послуг мають вирішуватись сторонами виключно у законний спосіб, а у разі неможливості дійти згоди самостійно – слід звертатись до суду», – наголошує поліція.

    Раніше поліція Київщини викрила організатора будинку розпусти: на роботу вербували дівчат, які через війну опинились у скруті.

    Також повідомлялося, що у зберіганні файлів порнографічного характеру за участі дітей підозрюється мешканець Київщини.

    Нагадаємо, на Київщині скандальному фотографу оголосили підозру у виготовленні дитячого порно.

    Теги: росія окупанти війна гроші ремонт автомобіль Україна поліція чоловік окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Працівник СТО продав автівку клієнта, який відмовився оплатити ремонт (фото, відео)