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    Новини

    Поліція Київщини «накрила» будинок розпусти (фото)

    Організатором бізнесу був 22-річний молодик із Києва - Поліція Київщини «накрила» будинок розпусти (фото)
    Організатором бізнесу був 22-річний молодик із Києва
    фото: Поліція Київської області/Facebook

    Для надання сексуальних послуг вербували дівчат, які через війну опинилися в скруті

    Поліція Київщини викрила організатора будинку розпусти: на роботу вербували дівчат, які через війну опинились у скруті. Про це відомство повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

    Правоохоронці провели обшуки на орендованій квартирі, де жінки віком від 20 до 30 років надавали послуги сексуального характеру.

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    Поліція Київщини «накрила» будинок розпусти (фото)
    Поліція Київщини «накрила» будинок розпусти (фото)
    Поліція Київщини «накрила» будинок розпусти (фото)
    Поліція Київщини «накрила» будинок розпусти (фото)

    Встановлено, що організатором бізнесу був 22-річний молодик із Києва. Працював сутенер через месенджери, де розміщував оголошення про послуги, а також організував зустрічі з дівчатами.

    Викрили злочинну діяльність лиходія працівники управління міграційної поліції Київщини та слідчі Броварського районного управління поліції за процесуальним керівництвом Броварської окружної прокуратури.

    В ході обшуків правоохоронці вилучили готівку, «чорну» бухгалтерію, а також інші речові докази, які підтверджують причетність до вчинення злочину.

    Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом зайняття сутенерством (ч.2 ст.303 ККУ). Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.

    Раніше повідомлялося, що у зберіганні файлів порнографічного характеру за участі дітей підозрюється мешканець Київщини.

    Нагадаємо, на Київщині скандальному фотографу оголосили підозру у виготовленні дитячого порно.

    Теги: росія окупанти війна Україна Facebook поліція будинок послуги окупація #stoprussia
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    Поліція Київщини «накрила» будинок розпусти (фото)