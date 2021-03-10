Працівників столичного метро зобов'яжуть надавати першу допомогу

Уміння надавати домедичну допомогу – це обов’язок працівників метрополітену, зазначила Марина Порошенко

Усі працівники метро Києва повинні володіти практичними навичками надання домедичної допомоги пасажирам, які постраждали від нещасних випадків, правопорушень, чи опинилися в стані небезпечному для їхнього життя та здоров’я.

Про це йшлося під час нинішнього засідання постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики.

«Уміння надавати домедичну допомогу – це обов’язок працівників метрополітену і це злочин, якщо вони досі цього не вміють!» – про це заявила Голова постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Київради Марина Порошенко під час розгляду проекту рішення Київради «Про внесення доповнень до «Правил користування Київським Метрополітеном».

Комісія одностайно підтримала проект рішення, яким передбачається, що працівники Київського метрополітену повинні володіти практичними навичками надання домедичної допомоги пасажирам, які постраждали від нещасних випадків, правопорушень, чи опинилися в стані небезпечному для їхнього життя та здоров’я.

«Як лікар я добре розумію важливість володіння навичками надання домедичної допомоги і протягом багатьох років ми втілювали проект, в рамках якого навчали школярів з різних областей України надавати домедичну допомогу. Я переконана, що будь-який громадянин має бути обізнаним як надати цю допомогу, оскільки через невміння та розгубленість ми втрачаємо не просто дорогоцінні хвилини, ми втрачаємо людські життя. А це неприпустимо!», – наголосила Марина Порошенко.

Згідно статистики, Київський метрополітен лише за 2020 рік перевіз 279 мільйонів 484 тисячі пасажирів. Підземне розташування станцій суттєво збільшує час, за який бригади екстреної або швидкої медичної допомоги можуть прибути на платформу станції, при цьому допомога надана постраждалому в перші 4 хвилини збільшує шанси на порятунок на 30%.

Рішення, підтримане профільною комісією, дозволить пасажирам, які опинилися у невідкладному стані, мати можливість отримати від працівників КП «Київський метрополітен» домедичну допомогу до прибуття бригади екстреної чи швидкої медичної допомоги і, відповідно, врятувати їм життя та мінімізувати наслідки впливу такого стану на здоров’я.