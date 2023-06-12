Працівниця ОСББ побила журналіста Al Jazeera Arabia під час зйомок: деталі

Журналіст Вадим Томашевський стверджує, що його вдарили через особисту неприязнь

Продюсера телеканалу Al Jazeera Arabia Вадима Томашевського побили під час зйомки телесюжету про життя українців під час війни в Києві. Про це повідомляє Національна спілка журналістів.

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За словами Томашевського, увечері 8 червня знімальна група телеканалу проводила зйомку в нього вдома, а згодом, коли було оголошено повітряну тривогу, – зйомку продовжили в підземному паркінгу його будинку в Києві. Після завершення зйомки до них підбіг чоловік, який представився начальником охорони, заблокував групі шлях до ліфту і викликав голову ОСББ.

«Голова ОСББ, жінка, має до мене особисту неприязнь, оскільки я викривав корупційну діяльність у правлінні. Вочевидь, вона вирішила, що телебачення знімає сюжет про неї. Але ми пояснили, що це не так, усі показали акредитації ЗСУ, а журналіст Ананд Боріні роз’яснив тему свого сюжету», – розповів журналіст.

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Як додав Томашевський, «...голова ОСББ, дівчина спортивна, все одно вступила зі мною в словесну суперечку, після чого різко вдарила мене в щелепу, викликавши кровотечу. Одночасно підбіг чоловік голови ОСББ, віцепрезидент потужного холдингу, який почав усіляко погрожувати мені та журналістам».

Журналіст написав заяву в поліцію та зняв побої. Є підозра на закриту черепно-мозкову травму, проводиться дослідження.

«Сподіваємося на швидке і об’єктивне розслідування інциденту з побиттям Вадима Томашевського», – наголосили у спілці.

У НСЖУ також додали, що засуджують будь-які прояви насильства проти журналістів, особливо під час виконання ними своїх професійних обов’язків.

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Нагадаємо, що представник УПЦ МП, який пошкодив техніку журналістів у Лаврі, постане перед судом. Інцидент стався 30 березня на території Києво-Печерської лаври. Під час зйомки сюжету один із священнослужителів пошкодив обладнання оператора. За процесуального керівництва окружної прокуратури дізнавачі повідомили чоловіку про підозру за скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.