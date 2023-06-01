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Нові деталі про загиблу жінку після російської атаки «шахедами» по Києву (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Нові деталі про загиблу жінку після російської атаки «шахедами» по Києву (фото)
Дівчина загинула у своїй квартирі внаслідок атаки «шахедів»
фото: Тетяна Любченко

Дівчині було лише 32 роки

У Києві в ніч на 30 травня внаслідок російського удару дронами-камікадзе загинула 32-річна Катерина Кардаш. Про це повідомила її колега Тетяна Любченко у соцмережі.

Жінки довго працювали разом та трохи товаришували
Жінки довго працювали разом та трохи товаришували
фото: Тетяна Любченко

«Загинула наша Катя Кардаш, загинула просто у себе у квартирі. Довго працювали разом... трохи товаришували, трохи сперечалися і багато всього пережили разом. Зовсім юна, всього 32, амбітна, цікава, розумна», – написала Любченко про загиблу.

Нагадаємо, російські окупанти тієї ночі атакували столицю дронами-камікадзе. Загалом у столичному регіоні було нищено 29 «шахедів». Тоді повідомлялось, що через влучання уламків у багатоквартирний будинок в Голосіївському районі загинула людина. Крім того, 13 людей отримали поранення. 

Також внаслідок тієї атаки було пошкоджено 16 обʼєктів – це цивільні авто, споруди та житлові будинки. У Печерському районі уламками пошкодило авто, в Дарницькому загорівся приватний будинок. У Дніпровському районі палаючі уламки впали на зелену зону, у Подільському – на нежитлову забудову, а у Святошинському – на території одного з підприємств. У КМВА уточнили, що напад був масований з різних напрямків і в кілька хвиль.

До слова, патрульна поліція столиці об’їжджатиме в комендантську годину під час повітряної тривоги укриття, що є на мапі міста, і перевірятиме, чи вони відчинені. Та оперативно передаватиме інформацію міським службам.

 

Теги: Київ трагедія жінка

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