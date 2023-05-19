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Схема на $3.5 мільйона: як оточення Кушніра приватизувало майже 2 га землі

glavcom.ua
Схема на $3.5 мільйона: як оточення Кушніра приватизувало майже 2 га землі
Майже два гектари землі приватизували родичі або близьке оточення президента холдингу Кушніра
фото з відкритих джерел

Загальна вартість всіх котеджів, які побудувало оточення Кушніра може перевищувати $3.5 мільйони

Виведену землю компанії «Київміськбуд» (яка на 80% належить територіальній громаді Києва, тобто, по суті, є комунальною) у Козині, на якій раніше була база відпочинку, забудували розкішними котеджами родичі та оточення президента холдингу Ігоря Кушніра. Про це йдеться у сюжеті Bihus.Info.

На початку 2000-их Київрада передала ділянку розміром майже два гектари, яка раніше перебувала в комунальній власності, дочірньому підприємству «Київміськбуду» – «Екос» – для експлуатації та обслуговування бази відпочинку.

У 2013-му, через рік після призначення Ігоря Кушніра президентом компанії, базу продали приватній компанії «Лісоргбуд», створеній за місяць до операції. Серед засновників «Лісоргбуду» тоді була тітка дружини Кушніра Оксани. Землю ж під нерухомістю фірма отримала в оренду. Нині на ній вже звели ряд будинків, власниками яких значиться близьке оточення Ігоря Кушніра.

Так, двоповерховим маєтком на понад 400 квадратів володіє землячка Кушніра Лариса Ільченко, родом з Кременчука. Там Ільченко була зареєстрована як ФОП, займалася «наданням послуг мобільного харчування», а потім опинилася серед власників «Лісоргбуду» разом з тіткою дружини президента «Київміськбуду». Будинок недавно виставляли на продаж і оцінили його у 100 мільйонів гривень.

Виведену землю «Київміськбуду» у Козині забудували родичі та партнери президента холдингу Ігоря Кушніра
Виведену землю «Київміськбуду» у Козині забудували родичі та партнери президента холдингу Ігоря Кушніра
фото: Bihus.Info

Ще одним будинком на понад 600 квадратів тут на території «бази відпочинку» Наталія Чухлеб володіє дружина брата Оксани Кушнір.

Виведену землю «Київміськбуду» у Козині забудували родичі та партнери президента холдингу Ігоря Кушніра
Виведену землю «Київміськбуду» у Козині забудували родичі та партнери президента холдингу Ігоря Кушніра
фото: Bihus.Info

Третій маєток площею близько 400 квадратних метрів записаний на Володимира Криворучка, також родом із Кременчука. Там Криворучко раніше керував компанією Кушніра, цим же, по суті, займається і нині у Києві – опікується структурами родини Кушнірів.

Виведену землю «Київміськбуду» у Козині забудували родичі та партнери президента холдингу Ігоря Кушніра
Виведену землю «Київміськбуду» у Козині забудували родичі та партнери президента холдингу Ігоря Кушніра
фото: Bihus.Info

Ще один будинок на 450 квадратних метрів записаний на Ольгу Телятник, теж з Кременчука. Чоловік Ольги – Руслан Телятник – з 2016 року очолює дочірнє підприємство «Київміськбуду» – «Київтранспарксервіс 1».

Виведену землю «Київміськбуду» у Козині забудували родичі та партнери президента холдингу Ігоря Кушніра
Виведену землю «Київміськбуду» у Козині забудували родичі та партнери президента холдингу Ігоря Кушніра
фото: Bihus.Info

Наступний будинок на 400 квадратів записаний на Ларису Федорченко з Кременчука.

Жінка є родичкою Руслана Федорченка – депутата Кременчуцької міської ради, а також директора компанії «Расмус» з орбіти Ігоря Кушніра та народного депутата Вадима Столара, який обирався в парламент від ОПЗЖ. «Расмус» у попередні роки «світилася» у київських будівельних скандалах.

У коментарі журналістам Федорченко заявила, що на маєток у Козині заробила самостійно: «Я продала тут квартиру, спадок, мамин дім, квартиру бабусі… Робили в селі як прокляті, заробляли копійки, на базарі продавали що вирощували».

Виведену землю «Київміськбуду» у Козині забудували родичі та партнери президента холдингу Ігоря Кушніра
Виведену землю «Київміськбуду» у Козині забудували родичі та партнери президента холдингу Ігоря Кушніра
фото: Bihus.Info

Ще одним маєтком на території володіє Тетяна Фидря з Кременчука. Раніше жінка була серед засновників компаній, які згодом переходили до дружини Ігоря Кушніра Оксани.

Виведену землю «Київміськбуду» у Козині забудували родичі та партнери президента холдингу Ігоря Кушніра
Виведену землю «Київміськбуду» у Козині забудували родичі та партнери президента холдингу Ігоря Кушніра
фото: Bihus.Info

Будинок на 300 квадратів записаний на Світлану Кулакову з Харківщини. Жінка не займалася підприємницькою діяльністю, а також ніколи не володіла бізнесом. Втім, її син – Віталій Кулаков – адвокат, який представляв в судах інтереси «Київміськбуду».

Загальна вартість всіх котеджів тут може перевищувати $3.5 мільйони. Будівельні роботи нині на фінішній прямій і на території журналісти побачили значну активність робітників. Цікаво, що на об’єктах самого «Київміськбуду» в Києві така активність відсутня.

Раніше Ігор Кушнір заявив, що компанія змушена призупинити роботи через низку проблем, в тому числі та фінансових – 2022 рік холдинг закінчив з мінусовими показниками. Втім, це ніяк не вплинуло на бізнес дружини Кушніра Оксани, який почав розростатися саме після призначення чоловіка на посаду президента «Київміськбуду». Кушнір також пов’язаний з будівництвом і нині масштабувався до участі в будівництві об’єктів не лише в Україні, але й у Латвії, Литві, Угорщині та на Кіпрі. Самого Кушніра Михайло Ткач з «Української правди» минулого року помітив у Відні.

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Теги: Київ Ігор Кушнір земля приватизація

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