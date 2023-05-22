Вкрали золото й срібло на 70 млн грн: у Києві перед судом постануть колишні правоохоронці

Зловмисникам загрожує до 12 років за ґратами

Чоловіки мародерили під час обстрілів столиці у березні 2022 року

Злочинне угруповання, до якого входили й колишні правоохоронці, пограбувало одне із поштових відділень Державного підприємства спеціального зв'язку в Києві на майже 70 млн грн. Стосовно крадіїв уже завершили досудове розслідування. Про це повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань.

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Зазначається, що четверо осіб на початку березня 2022 року, скориставшись воєнним станом та обстрілами прилеглої до відділення території, проникли до приміщення Держспецзв’язку. Із поштових відправлень вони викрали ювелірні вироби із золота та срібла на загальну суму приблизно 70 млн грн.

«Під час слідчих дій у фігурантів було виявлено та вилучено близько 10 кг ювелірних виробів із золота та срібла – сережки, персні, ланцюжки, кільця, підвіски, декілька одиниць вогнепальної зброї з бойовими набоями до неї без дозвільних документів, а також осколково-фугасні снаряди до важкої техніки та інше», – розповіли у ДБР.

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Дорогоцінні метали зберігались у сховищі поштового відділення Держспецзв’язку фото: ДБР

Зловмисників обвинувачують у крадіжці, що вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою в умовах воєнного стану. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці викрили схему розкрадання державного газу на майже 100 млн грн.