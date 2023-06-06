Головна Новини
search button user button menu button

У Києві та області оголошена повітряна тривога

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Києві та області оголошена повітряна тривога
фото: glavcom.ua

Жителям «почервонілих» областей слід було негайно перейти в укриття

В області, на підступах до Києва працює ППО. Про це повідомляє КМВА (Київська обласна військова адміністрація).

Моніторингові канали повідомляють, що на півночі області були зафіксовані ворожі повітряні цілі, ймовірно БпЛА типу Шахед.

Наразі повітряна тривога оголошена лише на Київщині, проте раніше моніторингові групи повідомляли про зліт шести Ту-95 з аеродрому «Оленья» Мурманської області РФ.

Станом на 23:20 було зафіксовано входження 5-6 бортів Ту-95 у Каспійський регіон РФ.

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
105K
Путін у паніці звернувся до росіян і оголосив мобілізацію: у РФ хакери зламали радіоефір (відео)
32K
Залужний із немовлям: офіцерка ЗСУ замилувала мережу зворушливим фото
23K
Міноборони оголосило про початок контрнаступальних дій на деяких напрямках
21K
Атака Банкової на Кличка: Піар на крові – це гидко
21K
Ексміністр енергетики України запропонував вдвічі підняти тариф на електроенергію
17K
Чорноморський флот РФ зіткнувся з новою проблемою

Новини

У Києві та області оголошена повітряна тривога
Сьогодні, 00:58
6 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Готуємо нові кроки для обмеження військового потенціалу РФ – звернення Зеленського
Вчора, 22:36
У ЗСУ був урожайний день: Генштаб повідомив про знищені ворожі цілі
4 червня, 06:38
Українці отримують небезпечні SMS нібито від Печерського суду
3 червня, 07:29
ЗСУ завдали потужного удару по ворогу і відбили майже 30 атак – Генштаб
3 червня, 06:33

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту