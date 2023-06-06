У Києві та області оголошена повітряна тривога

Жителям «почервонілих» областей слід було негайно перейти в укриття

В області, на підступах до Києва працює ППО. Про це повідомляє КМВА (Київська обласна військова адміністрація).

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Моніторингові канали повідомляють, що на півночі області були зафіксовані ворожі повітряні цілі, ймовірно БпЛА типу Шахед.

Наразі повітряна тривога оголошена лише на Київщині, проте раніше моніторингові групи повідомляли про зліт шести Ту-95 з аеродрому «Оленья» Мурманської області РФ.

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Станом на 23:20 було зафіксовано входження 5-6 бортів Ту-95 у Каспійський регіон РФ.