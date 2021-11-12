Столична влада назвала ключових гравців «маршруточної мафії»

Влада закликає перевізників діяти у законному полі

Шостий апеляційний адміністративний суд скасував ухвалу Окружного адміністративного суду Києва про заборону місту здійснювати перевірки на маршрутах перевізника ПП «Універсал-Транс». Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації, депутат Київської міської ради Костянтин Усов.

За його словами, ПП «Універсал-Транс» – один з найпомітніших гравців, близько 240 машин, столичного «картелю перевізників», який «прославився» тим, що з автобуса на ходу випадали двері.

«Довгі місяці абсолютно незаконна та «дивна» ухвала Окружного адміністративного суду забороняла мерії Києва вчиняти будь-які дії з організації перевірок рухомого складу «Універсал-Транс» – фіксувати їх порушення і розривати з ними договори. Рішення унікальне, адже суд в інтересах конкретного перевізника не просто заборонив адміністрації міста робити свою роботу. Суд зробив окремо взятого перевізника абсолютно неконтрольованим і позбавив його будь-яких зобов’язань перед Києвом та його мешканцями», – зазначив Усов.

Заступник голови КМДА повідомив, що місто виграло апеляцію і Шостий апеляційний адміністративний суд скасував ухвалу Окружного адміністративного суду Києва про заборону Департаменту транспортної інфраструктури здійснювати перевірки на маршрутах ПП «Універсал-Транс» на всіх його 17 маршрутах.

Утім, за словами Усова, подібні ухвали про заборону міській владі здійснювати будь-які перевірки виконання договорів про перевезення пасажирів та, у разі виявлень порушень, розривати такі договори були постановлені також щодо ПП «Авен-Єзєр», ТОВ «Ярославь-Авто», ТОВ «Радонь» та ПП «Парк». Ці учасники ринку пасажирських перевезень столиці насправді є афілійованими один з одним.

«Вони пов’язані не тому, що заборонили мерії Києва перевіряти себе через суд однотипними позовами, які для них писав один і той самий юрист. І навіть не тому, що виявились єдиними перевізниками, які синхронно відмовились підписувати з містом додаткові угоди про підвищення якості та нові стандарти пасажирських перевезень. Вони пов’язані насамперед тому, що ними володіє та всіх їх контролює єдина група осіб, пов’язана прямим родством, історією взаємного хрещення дітей, системою спільного капіталу, єдиним менеджментом і єдиним центром прийняття рішень. Старший партнер, який багато років надавав цьому кримінальному колу політичне прикриття, адміністративну підтримку та фінансування для збільшення обсягу операцій, в них також спільний», – заявив Усов.

За словами заступника голови КМДА, не дивно, що ці перевізники все роблять разом: на підставі документів з недостовірними чи неповними даними перемагали на конкурсах, послаблювали комунального перевізника, ходять в суди проти міської влади, відмовляються приймати та дотримуватись нових стандартів перевезень і роблять брехливі заяви та організовують «протести» проти мерії.

«Ми ставимо перед собою тверду мету прибрати іржаві душогубки з міських доріг. Хочемо повернути киянам гідний та надійний громадський транспорт, а разом з ним – комфорт та повагу до сервісів свого міста. Будемо боротися за скасування аналогічних незаконних ухвал судів у відповідних апеляційних інстанціях і інформувати про це суспільство. Будемо посилювати комунального перевізника закупівлею нового, сучасного рухомого складу. І проводитимемо нові прозорі конкурси, куди запрошуватимемо найкращих з усієї країни», – зазначив Усов.

Заступник голови КМДА закликає усіх перевізників, включно з тими, хто користується «мафіозними способами внутрішньої організації» та «бандитськими способами боротьби», працювати та діяти виключно у законному полі.

Раніше Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації розірвав з двома перевізниками договори на обслуговування 21 міського маршруту загального користування. Рішення про розірвання договорів на маршрутах, на яких загалом здійснюють перевезення 172 автобуси, було ухвалене 6 жовтня за результатами перевірки документів у рамках проведення аудиту з боку Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту Київської міської державної адміністрації.

21 вересня Комунальна служба перевезень вперше за останні сім років публічно перевірила першу порцію столичних перевізників. Інспектори виявили порушення на чотирьох із п'яти маршрутів.

Четверо перевізників подали позов до суду на Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації. Перевізники хочуть заборонити КМДА проводити перевірки виконання умов договорів та розривати договори з перевізниками у разі виявлення суттєвих порушень.

КМДА оголосила про проведення 10 грудня чергового конкурсу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування і ще посилила вимоги до перевізників.

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