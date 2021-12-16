До Києва прибули автобуси, які замінять іржаві маршрутки

29 автобусів у січні вийдуть на три маршрути

Автобуси з півдня України курсуватимуть на трьох маршрутах столиці

У четвер, 16 грудня, перед будівлею Київської міської державної адміністрації презентували автобуси, які за результатами конкурсу на визначення перевізників замінять старий транспорт на трьох маршрутах столиці. Про це у повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

«Першу партію хоч і вживаних, але добротних автобусів MAN сьогодні вночі привіз перевізник із півдня України... Загалом за результатами конкурсу 29 таких великогабаритних, повнорозмірних і низькопідлогових машин уже в січні замінять усі старі та іржаві «Богдани» на 191-му, 417-му та на 573-му маршрутах Києва», – зазначив Усов.

За його словами, автобуси працюватимуть відповідно до нових стандартів. Зокрема, вони виконуватимуть правила щодо заборони звукового та візуального забруднення в салоні, будуть обладнані камерами ззовні і всередині для безпеки пасажирів, матимуть датчики підрахунку пасажиропотоку.

«У 2022 році за результатами наступних конкурсів ми розраховуємо залучити з усієї країни сотні таких або кращих машин стандарту «Євро-5» і місткістю від 60 пасажиромісць, що автоматично прибере з вулиць сотні й сотні іржавих «Рут», «Богданів» та всього подібного, що називається маршрутками», – зауважив заступник голови КМДА.

На його думку, це сигнал для всіх перевізників столиці, що зміни неминучі та незворотні.

Нагадаємо, що 10 грудня в Києві відбувся конкурс на визначення перевізників на міських маршрутах загального користування. Конкурсний комітет не допустив до конкурсу всіх перевізників, які запропонували «Богдани» і старі іржаві маршрутки

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