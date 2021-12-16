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    До Києва прибули автобуси, які замінять іржаві маршрутки

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    29 автобусів у січні вийдуть на три маршрути&nbsp; - До Києва прибули автобуси, які замінять іржаві маршрутки
    29 автобусів у січні вийдуть на три маршрути 
    фото: КМДА

    Автобуси з півдня України курсуватимуть на трьох маршрутах столиці

    У четвер, 16 грудня, перед будівлею Київської міської державної адміністрації презентували автобуси, які за результатами конкурсу на визначення перевізників замінять старий транспорт на трьох маршрутах столиці. Про це у повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

    «Першу партію хоч і вживаних, але добротних автобусів MAN сьогодні вночі привіз перевізник із півдня України... Загалом за результатами конкурсу 29 таких великогабаритних, повнорозмірних і низькопідлогових машин уже в січні замінять усі старі та іржаві «Богдани» на 191-му, 417-му та на 573-му маршрутах Києва», – зазначив Усов.

    За його словами, автобуси працюватимуть відповідно до нових стандартів. Зокрема, вони виконуватимуть правила щодо заборони звукового та візуального забруднення в салоні, будуть обладнані камерами ззовні і всередині для безпеки пасажирів, матимуть датчики підрахунку пасажиропотоку.

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    До Києва прибули автобуси, які замінять іржаві маршрутки
    До Києва прибули автобуси, які замінять іржаві маршрутки
    До Києва прибули автобуси, які замінять іржаві маршрутки
    До Києва прибули автобуси, які замінять іржаві маршрутки
    До Києва прибули автобуси, які замінять іржаві маршрутки
    фото: КМДА

    «У 2022 році за результатами наступних конкурсів ми розраховуємо залучити з усієї країни сотні таких або кращих машин стандарту «Євро-5» і місткістю від 60 пасажиромісць, що автоматично прибере з вулиць сотні й сотні іржавих «Рут», «Богданів» та всього подібного, що називається маршрутками», – зауважив заступник голови КМДА.

    На його думку, це сигнал для всіх перевізників столиці, що зміни неминучі та незворотні.

    Нагадаємо, що 10 грудня в Києві відбувся конкурс на визначення перевізників на міських маршрутах загального користування. Конкурсний комітет не допустив до конкурсу всіх перевізників, які запропонували «Богдани» і старі іржаві маршрутки

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    Теги: Київ громадський транспорт КМДА
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    До Києва прибули автобуси, які замінять іржаві маршрутки