Києву загрожує сміттєвий колапс: СБУ заблокувала роботу полігона в Підгірцях

Слідчі СБУ вбачають у діях службових осіб ПрАТ «Київспецтранс» стосовно захоронення відходів на полігонах №5 та №6 ознаки кримінального правопорушення за статтею 441 КК України «Екоцид»

У вівторок, 27 липня, близько 30 співробітників Служби безпеки України прибули на полігон твердих побутових відходів (ТПВ) №5 для виконання слідчих дій, створивши умови, які не дозволяють полігону функціонувати у штатному режимі щодо захоронення відходів. Про це повідомляє ПрАТ «Київспецтранс».

Як зазначають у компанії, полігон №5 є об’єктом критичної інфраструктури, який забезпечує санітарну очистку Києва, міст Обухів, Українка, населених пунктів Обухівського району Київської області. Безперестанне утворення громадянами побутових відходів вимагає цілодобової та безперервної роботи підприємства. Збої у роботі з прийняття відходів на захоронення невідворотно вплинуть на порушення графіку вивезення побутових відходів від житлових будинків столиці та передмістя.

Таким чином, у ПрАТ «Київспецтранс» заявляють про ризики у питанні санітарно-епідемічної ситуації в Києві та Київському регіоні, що є критичним, враховуючи аномальну літню спеку.

Слідчі СБУ вбачають у діях службових осіб ПрАТ «Київспецтранс» стосовно захоронення відходів на полігонах №5 та №6 ознаки кримінального правопорушення за статтею 441 КК України «Екоцид». У той же час очевидно, що невивезення побутових відходів з-під житлових будинків на полігон в умовах відсутності альтернативних місць для видалення відходів, створить реальну, а не надуману санітарно-епідемічну загрозу для здоров’я громадян.

Як нагадують у ПрАТ «Київспецтранс», полігон № 5 у с. Підгірці є єдиним в Україні полігоном, обладнаним системою збору та переробки фільтрату, та одним із небагатьох, захищених та оснащених для прийому твердих побутових відходів. Зазначається, що «Київспецтранс» – єдина у Києві компанія, яка має ліцензію на право провадження господарської діяльності із захоронення побутових відходів, до того ж вона вперше в державі розпочала рекультивацію полігону № 5, у той час, як на території України більше тридцяти тисяч санкціонованих та несанкціонованих звалищ.

ПрАТ «Київспецтранс» наголошує, що діє виключно в рамках українського законодавства. Компанія готова надати усю необхідну інформацію, яка це підтвердить у штатному режимі, а не створюючи побутові проблеми для міста.

Як повідомлялося, столична влада розпочала рекультивацію полігону №5, який відпрацював близько 35 років, маючи намір його закрити та перетворити на екологічно безпечний об’єкт.

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