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    Після полігону в Підгірцях СБУ прийшла на ще одне київське сміттєзвалище

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    На полігоні будівельних та великогабаритних відходів №6 проводяться слідчі дії - Після полігону в Підгірцях СБУ прийшла на ще одне київське сміттєзвалище
    На полігоні будівельних та великогабаритних відходів №6 проводяться слідчі дії
    Фото: «Київспецтранс»

    На полігоні №5 вдалося відновити роботу, щоб не створювати погіршення санітарно-екологічної ситуації в Києві

    У середу, 28 липня, Служба безпеки України стосовно ПрАТ «Київспецтранс» розпочала слідчі дії на полігоні будівельних та великогабаритних відходів №6, розташованому на вул. Пирогівський шлях, 94-96. Згідно з ухвалою суду тут відбираються зразки ґрунтів, повітря, води. Про це повідомляє ПрАТ «Київспецтранс».

    Нагадаємо, 27 липня близько 30 співробітників Служби безпеки України прибули на полігон твердих побутових відходів №5 в Підгірцях для виконання слідчих дій, тимчасово зупинивши роботу об’єкту. На сьогодні на полігоні №5 вдалося відновити роботу, щоб не створювати погіршення санітарно-екологічної ситуації в місті.

    У ПрАТ «Київспецтранс» наголошують, що сприяють проведенню слідчих дій, які не порушують встановленого режиму роботи підрозділів компанії.

    Стосовно предмету слідчих дій ПрАТ «Київспецтранс» заявляє, що на полігонах №5 та №6 впроваджена та діє система моніторингу стану навколишнього природного середовища. На полігоні №5 щороку здійснюються дослідження ґрунту і повітря на території та в межах санітарно-захисної зони, стічних і поверхневих вод, а також контроль рівня і якості підземних вод. На полігоні №6 щороку проводяться лабораторні дослідження проб ґрунту і повітря. Там також нагадують, що Київ є єдиним містом в Україні, де потоки побутових та будівельних відходів розділені і складуються на двох різних полігонах. Це дало можливість зменшити ризик пожеж.

    Як повідомлялося, столична влада розпочала рекультивацію полігону №5, який відпрацював близько 35 років, маючи намір його закрити та перетворити на екологічно безпечний об’єкт.

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    Теги: СБУ Київ сміття
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    Після полігону в Підгірцях СБУ прийшла на ще одне київське сміттєзвалище