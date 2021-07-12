У Києві виявлено підпільне казино з рекордною кількістю техніки (фото)

В одному із гральних закладів вилучено найбільшу в цьому році кількість гральної техніки

Нелегальний гральний заклад функціонував у приміщенні, замаскованому під складське.

Солом’янською окружною прокуратурою Києва виявлено та припинено незаконне функціонування трьох гральних закладів на території району. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Один із нелегальних гральних закладів працював поблизу двох ТРЦ на вулиці Борщагівській у приміщенні, замаскованому під складське, інші два – на перших поверхах житлових будинків, які розташовані на проспекті Любомира Гузара та Чоколівському бульварі Києва.

За результатами обшуків у приміщенні нелегальних «казино» вилучено 88 одиниць гральної техніки, завдяки якій, із порушенням вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», надавали незаконні послуги. При цьому в одному зі згаданих закладів, розташованому на вулиці Борщагівській, вилучено найбільшу в цьому році кількість гральної техніки, а саме 44 одиниці.

Наразі проводять першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів, а також встановлення всіх осіб, причетних до скоєння вказаних злочинів для притягнення їх до відповідальності.

Викриття незаконної діяльності проводили спільно з працівниками столичної поліції.

Кримінальне провадження розслідують за ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Загалом з початку липня Солом’янською окружною прокуратурою Києва викрито п’ять нелегальних гральних закладів, які здійснювали свою діяльність на території району.

Як повідомляли раніше, нещодавно правоохоронці виявили та припинили незаконне функціонування двох гральних закладів на території Солом’янського району столиці. Діяльність нелегальних гральних закладів здійснювали на першому поверсі житлового будинку та в приміщенні МАФу, з одного боку якого був магазин, а з другого – замаскований вхід до закладу.

До слова, у приміщенні загальною площею 713,4 кв. м на вулиці Вишгородській, 54, де раніше був заклад азартних ігор, розмістять реабілітаційний центр.