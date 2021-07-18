Державний «Ощадбанк» вирішив займатися гральним бізнесом (документ)

За новим законодавством зали ігрових автоматів в регіонах можуть з’явитися у готелях від трьох

За новим законодавством зали ігрових автоматів в регіонах можуть з’явитися у готелях від трьох « зірочок » , у великих містах – від п’яти «</s

«Азартна» комісія відмовила банку у видачі відповідного дозволу

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей не видала АТ «Державний ощадний банк України» дозвіл, який підтверджує відповідність приміщення для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення регулятора від 16 липня.

У поданих документах держбанк вказав адресу: Столичне шосе, 103, корп. 3 у Києві, де планує розвивати гральний бізнес. Однак Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей з’ясувала, що зазначена в заяві адреса на одержання дозволу відрізняться від адреси, вказаної у свідоцтві про встановлення категорії готелю.

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Додамо, що за новим законодавством зали ігрових автоматів в регіонах можуть з’явитися у готелях від трьох «зірочок», у великих містах – від п’яти «зірочок». Для цього спеціальна Комісія з встановлення категорій готелям розглядає заявки від готелів на присвоєння або підтвердження «зірочок».

Нагадаємо, що 15 липня Верховна Рада проголосувала у повторному першому читанні законопроєкт про зміни до Податкового кодексу щодо оподаткування доходів від організації та проведення азартних ігор і лотерей (2713-д).

У новій редакції, зокрема, уточнено норму щодо скасування потрійної плати за ліцензії, якою передбачено, що вже сплачені потрійні платежі організаторів азартних ігор будуть враховуватися в рахунок майбутніх щорічних платежів.

Нардеп регламентного комітету Павло Фролов пояснив, що законопроєкт встановлює єдину 10-відсоткову ставку податку на дохід (валовий ігровий дохід), отриманий від організації та проведення азартних ігор та випуску та проведення лотерей.

Документ також передбачає, що суб'єкти господарювання будуть платити податок на прибуток за загальною ставкою 18%.